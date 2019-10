Ein Gefühl von Freiheit: Ole Tietz hebt ab

Grimmen/Stralsund

Hoch hinaus in die Lüfte und wie ein Vogel die Welt von oben erkunden. OZelot-Lokalreporter Ole Tietz erfüllt sich diesen Wunsch seit einigen Monaten. „Im Juni dieses Jahres habe ich in Stralsund mit dem Segelfliegen begonnen“, sagt der Trebelstädter. Aktuell ist die Saison der Segelflieger am Flugplatz Stralsund gerade zu Ende gegangen. Seit dem 8. Juni 1958 steht das Gelände den Hobbypiloten zur Verfügung. Für Ole Tietz (15) und die anderen jungen Leute gilt es nun, in den Wintermonaten Theorie zu pauken.

Karl Gaikowski : „Ein Gefühl von Freiheit“

Karl Gaikowski geht in Stralsund in die elfte Klasse und hat bereits mehr als 320 Segelflugstarts hinter sich. „Es ist ein wirklich tolles und einzigartiges Hobby. Man bekommt den Kopf von all den Dingen frei, die einen während des Tages beschäftigen, da man gar keine Zeit hat, dort oben darüber nachzudenken, denn das Flugzeug verlangt von einem die volle Konzentration“, erzählt er. Er fliegt bereits seit Juni 2017 als Flugschüler im Flugsportclub Stralsund. Sein Vater und Großvater sind ebenfalls begeisterte Flieger.

Ole Tietz : „Man muss viel Erfahrung sammeln“

Während Kumpel Karl Gaikowski also schon jede Menge Erfahrung nachweisen kann, gilt es für den Grimmener Ole Tietz, das Segelfliegen von der Pike auf zu lernen. „Es ist immer ein Fluglehrer mit dabei. Geradeaus und Kreise kann ich schon fliegen, aber um allein einen Segelflieger zu führen, braucht es natürlich noch jede Menge mehr“, weiß der Gymnasiast aus Grimmen und beschreibt: „Es macht einfach sehr viel Spaß. In den Sommermonaten treffen wir uns jedes Wochenende. Jetzt im Winter wird viel theoretisches Wissen vermittelt. Zudem muss man vor seinem ersten Start eine ärztliche Untersuchung machen lassen.“

Fluglehrer sind ehrenamtlich tätig

Die Fluglehrer sind allesamt ehrenamtlich tätig, um in den jungen Schülern ebenso die Begeisterung für den Himmel zu wecken. „Wir sind eine starke Gemeinschaft. Jeder hilft hier jedem dabei, in die Luft zu kommen und eine tolle Zeit zu haben“, berichtet der 16-Jährige. Sein Großvater, Fritz Gaikowski, erinnert sich noch genau an die Zeit während der DDR. Er ist einer der Ersten, welcher vom Flugplatz Stralsund in den 50er Jahren gestartet ist. „Jeder Flugbetrieb musste bei der zentralen Flugüberwachung pünktlich an- und abgemeldet werden. Das geschah meist über einen Fernschreiber am Flugplatz. Wenn die Regierungsmaschine flog, hatten alle anderen zivilen Flugzeuge am Boden zu bleiben“, erzählt er.

Karl Gaikowski : „Es ist eine interessante und spannende Beschäftigung“

Das ist für die jungen Schüler kaum noch vorstellbar. Die Beschränkungen von damals sind weg, jedoch gibt es jetzt andere, wenn auch nicht ganz so hohe. „Auch wenn theoretisch jetzt fast jeder ohne Einschränkung fliegen kann, gibt es andere Hürden, die zu bewältigen sind. Es ist schwer geworden, die Leute für diese Sache langfristig zu begeistern“, berichtet Dieter Gaikowski, ebenfalls Vereinsmitglied. Zum Abschluss merkt Karl noch an: „Viele wissen leider nicht, dass dieses Hobby gar nicht so schwer und teuer ist, wie man sich das vorstellt. Die meisten gehen von vornherein davon aus, dass es nichts für sie ist, jedoch ist die Segelfluglizenz nicht so weit weg, wie man auf den ersten Blick denkt. Außerdem ist es eine interessante und spannende Beschäftigung. Man hat nette Leute um sich rum und lernt viele neue Dinge“.

