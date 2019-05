Grimmen

Was benutzt die Jugend eigentlich heutzutage für eine komische Sprache? Diese Frage werden sich mit Sicherheit viele schon einmal gestellt haben. Denn Sätze wie „Ich bin schon richtig gehyped“ oder „Lass mal machen, Digger“ sind zur Normalität unter Jugendlichen geworden. Doch wie kommt dieser Sprachwechsel von früher zu heute zustande? Gehen die Jugendlichen mit irgendwelchen modernen Trends mit oder verwenden sie einfach englische Wörter mitten im Satz? Diesen Fragen ist die OZelot-Lokalredaktion nachgegangen und wurde dabei so manches Mal überrascht.

„Natürlich verwende ich ganz normale deutsche Wörter, aber auch englische Wörter finden bei mir in fast jedem Satz ihr Plätzchen“, erzählt uns Ole Grünwald, der die neunte Klasse des Gymnasiums besucht. „Ich denke, dass wir englische Wörter verwenden, weil sie durch den Unterricht zur Gewohnheit geworden sind“, ergänzt der 15-jährige und berichtet weiter: „Ich kann natürlich auch die Leute verstehen, denen die ganzen englischen Wörter in ansonsten deutschen Sätzen ein wenig auf die Nerven gehen.“

Auch Jugendliche untereinander weisen sich manchmal auf ihre teils zu extreme Jugendsprache hin, wie die Neuntklässlerin Michelle Schulz bestätigt: „Das ist schon richtig, dass wir unsere Freunde hin und wieder darauf hinweisen, wenn es zu viel des Guten mit den englischen und neudeutschen Wörtern wird.“ Außerdem erwischt sich die 15-jährige in manchen Situationen sogar selbst, wenn sie einfach zu viel neue Wörter in ihren Sprachgebrauch mit einbindet. „Irgendwann gewöhnst du dir das einfach an mit den englischen und deutschen Wörtern“, erklärt sie und ergänzt: „Zurzeit lesen wir auch ein englisches Buch in der Schule. Das trägt auch nochmal zur ’neuen’ Sprache bei.“

Aber nicht nur, dass Jugendliche in diesem Zeitalter immer häufiger englische Vokabeln in den Alltag mit einbauen, stört viele Mitmenschen. Wörter, wie „Alter“ oder „Ehrenmann“ sind inzwischen nicht mehr zu überhören, wenn man jungen Leuten zuhört. „Ich finde die Jugendsprache bis zu einer bestimmten Grenze ja in Ordnung, aber irgendwann sind eben solche Wörter nicht angebracht. Trotzdem verwende ich sie teilweise auch in meinem Alltag“, sagt die 15-jährige Hannah Stamer aus Stahlbrode. „Außerdem benutze ich auch englische Wörter, die einfach die Emotionen ein wenig verstärken. Da ist schon so etwas, wie eine Routine drin“, sagt die Gymnasiastin. Es gibt also nicht nur Jugendliche, die die Jugendsprache befürworten, sondern auch Gegner der Jugendsprache, die eben nicht so ganz mit dieser moderneren Art zu reden, klar kommen. „Ich finde diese neue Sprache sehr gewöhnungsbedürftig und teilweise nervt sie mich auch. Ich bin der Meinung, dass man auch ganz einfach normale deutsche Wörter verwenden kann, um miteinander zu kommunizieren“, meint Ben Schmarsow aus Franzburg. „Dem kann ich mich nur anschließen“, sagt Michelle Schulz und beschreibt: „Auch Wörter, wie ’Alter’, ’Digger’ oder aktuelle Beleidigungen, wie ’du Lauch’ kann man sich klemmen.“

Aber, dass der Slang der Jugend nicht nur vom Englisch-Unterricht kommen kann, scheint für viele junge Erwachsene auch klar zu sein. „Meiner Meinung nach spielt auch die neue Musik in Deutschland eine wichtige Rolle in der Jugendsprache, denn gerade in der Rap-Szene ist es so, dass viele Jugendliche auch Begriffe und Wörter in ihren alltäglichen Sprachgebrauch übernehmen“, stellt Ole Grünwald fest.

Florian Krey