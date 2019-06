Grimmen

Dunkelblaue und rosafarbene Kleider liegen im Trend. Die meisten der etwa 40 Jugendlichen aus Grimmen und der Umgebung wählten diese Farben für die Kleidung, in der sie sich am Sonnabend aufgeregt auf der Bühne im Grimmener Kulturhaus präsentieren. Die Mädchen, oder jungen Frauen, tragen alle Kleider. Auch die Jungen haben sich festlich herausgeputzt und entschieden sich für nagelneue Turnschuhe zu ihren Anzügen. Erwachsen werden, sei zwar ein schleichender Prozess, aber die Jugendweihe der Tag, an dem sie offiziell nicht mehr zur Gruppe der Kinder gehören, sagt Wirtschaftsminister und Festredner Harry Glawe (CDU). „Ihr seid die Hoffnung Mecklenburg-Vorpommerns und auch Deutschlands“, bringt es Glawe auf den Punkt.

Theo Zeise (r.), Nele Holtz und Harry Glawe (hinten rechts) überreichten den Jugendlichen eine Urkunde und einen persönlichen Bildband. Quelle: Carolin Riemer

Jugendliche lernten gutes Benehmen, tanzen und kochen

Und dass diese Hoffnung positive Früchte tragen wird, ahnt Michaela Block, Organisatorin der Feierstunde und Mitarbeiterin im Verein Jugendweihe Vorpommern-Rügen, schon jetzt. Ein Jahr lang nahmen die Jugendweihlinge an Kursen der offenen Jugendarbeit teil. Sie lernten alles, was ein Erwachsener heutzutage wissen sollte: Das richtige Benehmen in einem Knigge-Kurs wurde beispielsweise vermittelt. Aber auch tanzen, kochen und wie man unalkoholische Getränke mixt. „Ich habe ihre Kinder stets nur von ihrer besten Seite erlebt“, sagt sie zu den Eltern und Großeltern, die im Publikum des großen Saals sitzen.

Kleider aus Berlin, Dresden, Rostock und Stralsund

So ein großer Tag muss gut vorbereitet werden – von allen Seiten. Viele der jungen Frauen legten etliche Kilometer zurück, um das passende Kleid zu finden. Ida König (14) fuhr mit ihrer Freundin bis nach Berlin. Sina Timanti (14) verliebte sich in Dresden in ihr Kleid und viele der Mädels wurden in Rostocker und Stralsunder Geschäften fündig. Auf hohen Schuhen betreten sie die Welt der Erwachsenen.

Zur Galerie So hübsch sind die jüngsten Frauen aus der Region

Das feierliche Programm organisierten Michaela Block und Ulrich Brauer. Sie engagierten die Band „Null Ouvert“, die für den richtigen Ton auf der Bühne sorgt. Laura Hamann, Hermann Busse und Björn Düse spielen eigene Lied-Versionen von Lady Gaga, Adele und der Band Silbermond. Nele Holtz und Theo Zeise vom Tanzsportclub Blau-Weiß Stralsund legen einen zackigen Jive auf das Bühnenparkett, nachdem Harry Glawe den Neu-Jugendlichen unzählige gute Wünsche mit auf den Lebensweg gibt: „Mut, Kraft, Optimismus, Energie, Ausdauer, Zuneigung, Glück, Gesundheit.“ Doch er spricht auch von den dunklen Zeiten der zwei Weltkriege und einem geteilten Deutschland. „Ihr seid die Generation des 21. Jahrhunderts, die die Zukunft in Frieden gestalten kann. Dieses Glück hatten vorherige Generationen nicht.“

Dann überreicht er zusammen mit Ulrich Brauer und den beiden Kindern vom Tanzsportclub die Urkunden und einen persönlichen Bildband, der Impressionen aus den Jugendweihe-Kursen zeigt. Nele Holtz und Theo Zeise zeigen ihr Können noch einmal beim Tanz Cha Cha Cha und „Null Ouvert“ spielen „Du bist das Beste was mir je passiert ist“. Alle Jugendlichen atmen auf. Niemand stolpert, niemand knickt um. Eine rundum gelungene Feierstunde liegt hinter ihnen. Und das Wetter zur anschließenden Party im Familienkreis spielt auch mit.

In den ersten beiden Reihen sitzen die Jugendlichen, dahinter Eltern, Geschwister und Großeltern. Quelle: Carolin Riemer

Carolin Riemer