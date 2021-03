Grimmen

Toni Just (14) freut sich seit Jahren auf seine Jugendweihe. „Das sollte ähnlich werden wie bei meinem großen Bruder“, sagt der Grimmener Gymnasiast. Mit der Feierstunde im Kulturhaus „Treffpunkt Europas“ in Grimmen und einer großen Feier mit allen Verwandten und Freunden am gleichen Tag. Doch Corona bringt auch diese Pläne durcheinander.

Der Saal in Leyerhof zum Feiern für den 22. Mai war gebucht, die Einladungskarten fertig zum Versand. „Dann kam die Information, dass die Jugendweihe verschoben wird“, erzählt Toni Just.

„Wir haben als Verein lange überlegt, wie wir entscheiden“, sagt Michaela Block, Ansprechpartnerin beim Verein „Jugendweihe Vorpommern-Rügen“. Aber daran, dass wir im Mai 400 Jugendweiheteilnehmer und Gäste auf einmal im Grimmener Kulturhaus feiern lassen dürfen, konnten wir nicht so recht glauben. Das war uns zu ungewiss. Deshalb sind die Feierstunden verschoben“, erklärt sie. Es tue ihr für die Teilnehmer und die Familien sehr leid und sei ein Dämpfer für die Jugendweihen allgemein. „Aber wir hoffen, dass wir im August mit weniger Einschränkungen unsere Feierstunden durchführen können“, sagt sie.

Jugendweihe VR: verschoben auf August

Bis zu 500 Gäste können bei Jugendweihen im Kulturhaus Platz finden – wenn Corona es zulässt. Quelle: Almut Jaekel

143 Jugendliche sind dafür beim Verein „Jugendweihe Vorpommern-Rügen“ in Grimmen angemeldet. 2020 waren fast exakt genauso viele. Coronabedingte Absagen gab es bisher kaum. Ob die Jugendlichen aber am 21. oder 28. August dann endlich ihren großen Tag feiern können, steht noch nicht fest. Michaela Block: „Das hängt von den Bedingungen und den notwendigen Hygienekonzepten ab.“ Denn es sei ja ein Unterschied, ob in das Kulturhaus für eine Feierstunde 400 bis 500 Gäste dürfen oder aufgrund von Abstandspflichten nur 160 bis 200. Im zweiten Fall brauche der Verein einen zweiten Tag für alle Teilnehmer. Im Vorjahr waren es deshalb statt der ursprünglich geplanten 13 Veranstaltungen insgesamt 27. „Wenn absehbar ist, dass wir – vielleicht, weil die meisten schon geimpft sind – den Saal voll auslasten können, wird es nur einen Veranstaltungstag geben“, erklärt sie.

Sollen die Jugendweiheteilnehmer und ihre Familien mit einer Entscheidung über den genauen Termin jetzt bis in den Sommer warten? „Nein. Spätestens bis Ende April werden alle Eltern Bescheid bekommen“, verspricht Michaela Block. Wir hoffen auf einen Fahrplan der Politik nach Ostern.“

Weil Familie Just nun noch nicht genau weiß, wann die Jugendweihe gefeiert werden kann, ist für den Sommer auch noch nichts vorbereitet. „Bei uns in der Familie gibt es im Spätsommer außerdem einige runde Geburtstage und eine Silberhochzeit“, erzählt Toni Just. „Das wird dann ein richtiger Partysommer, aber ich freue mich darauf“, sagt er. Denn so viel steht für ihn fest: Gefeiert wird seine Jugendweihe auf jeden Fall.

Jugendweihen 2021 in Grimmen Jugendweiheverein Mecklenburg-Vorpommern: Jugendweihen im Grimmener Kulturhaus am 8. Mai 2021, Ersatztermin am 11. September 2021 Ansprechpartner Matthias Müller, Telefon 03998/43 100 9 oder 01520/92 969 36, E-Mail altentreptow@jugendweihemv.de Jugendweiheverein Vorpommern-Rügen: Jugendweihen im Grimmener Kulturhaus verschoben auf den 21. und/oder 28. August 2021 Ansprechpartner Michaela Block, Telefon 0176/42 031 475, E-Mail info@jugendweihe-vr.de

Ähnlich wie ihm geht es in seiner Klasse am Grimmener Gymnasium vielen. Immerhin will etwa die Hälfte davon an Jugendweihen teilnehmen, die anderen lassen sich wohl konfirmieren, weiß Toni. Einige planen auch lediglich die Feierstunden und ein gemeinsames Essengehen mit der Familie. Aber werden die Restaurants dann geöffnet sein? Viele Fragen sind derzeit noch offen.

Jugendweihe MV hält an Termin im Mai fest

Auch beim zweiten Verein, der hierzulande Jugendweihen anbietet, dem Verein „Jugendweihe Mecklenburg-Vorpommern“ mit dem Beinamen „Das Original in MV“, ist vieles derzeit noch unklar. Zumal dort noch Feierstunden aus dem Vorjahr ausstehen. „In Grimmen haben die Jugendweihen 2020 wegen Corona nicht stattgefunden. Die sollen gemeinsam mit denen aus diesem Jahr am 8. Mai nachgeholt werden“, sagt Ansprechpartner Matthias Müller. Alle Feierstunden, die an anderen Orten schon im April stattfinden sollten, sind bereits abgesagt beziehungsweise verschoben. „Aber an denen im Mai halten wir bis jetzt fest und hoffen“, sagt Müller.

Einen Ausweichtermin gebe es allerdings trotzdem: Falls die Feiern jetzt im Frühjahr nicht stattfinden können, sollen sie im Grimmener Kulturhaus am 11. September 2021 nachgeholt werden. 70 Teilnehmer der Grimmener Robert-Koch-Schule und der Franzburger Martha-Müller-Grählert-Schule sind beim Jugendweiheverein MV angemeldet. „Das sind etwa die gleichen Zahlen wie in anderen Jahren“, sagt Matthias Müller.

Keine Alternative im Freien

Vorbereitungen auf die Jugendweihe, sogenannte Jugendstunden, gab es nicht. Müller: „Es durfte ja nichts stattfinden.“ Michaela Block vom Jugendweiheverein VR hofft dagegen, dass es bis zu den Veranstaltungen im August noch möglich sein wird, den Teilnehmern einiges anzubieten. „Wir planen beispielsweise ab April Selbstverteidigungskurse“, informiert sie.

Gibt es die Alternative, die Feierstunden im Freien zu organisieren? „Wir haben das im Vorjahr einmal im Rostocker IGA-Park gemacht“, erzählt Matthias Müller. Aber grundsätzlich sei das zu wetterabhängig und deshalb zu unsicher, schränkt er ein. Auch Michaela Block lehnt diese Variante eher ab: Es gebe keine Wettergarantie, auch offene Zelte würden starken Windböen kaum standhalten. Und außerdem: „Wenn Veranstaltungen nur im Freien stattfinden dürfen, haben die Familien dann überhaupt die Möglichkeit, nach den Feierstunden gemeinsam zu feiern?, fragt sie.

