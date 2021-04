Jugendweihen in Grimmen jetzt alle verschoben

Grimmen

In Grimmen wird es im gesamten Frühjahr und Frühsommer 2021 keine offiziellen Jugendweihefeiern geben. Nachdem der Jugendweiheverein Vorpommern-Rügen die Jugendweihen 2021 bereits vor Wochen auf den 21. und/oder 28. August verschoben hatte, ist auch die Entscheidung beim Jugendweiheverein Mecklenburg-Vorpommern endgültig gefallen: Die Jugendweihen am 8. Mai finden nicht statt. „Stattdessen hoffen wir, dass am 11. September im Kulturhaus „Treffpunkt Europas“ gefeiert werden kann“, informiert Anke Meißner, die die Feierstunden in Grimmen ab der Saison 2022 im Regionalbüro Stralsund für den Landesverein organisiert.

Dieser Schritt betrifft landesweit 4099 angemeldete Jugendweiheteilnehmer mit durchschnittlich sechs Gästen zu den Feierstunden. 70 Teilnehmer der Grimmener Robert-Koch-Schule und der Franzburger Martha-Müller-Grählert-Schule sind beim Jugendweiheverein MV angemeldet.

„Wir als Jugendweiheverein Mecklenburg-Vorpommern e.V. haben versucht, möglichst viel Normalität für die Jugendweiheteilnehmer/innen zu schaffen. Die Fülle an nicht vorhersehbaren Ereignissen, wie eine zweite und dritte Pandemiewelle und nun zusätzlich keine Möglichkeit einer wirkungsvollen Bekämpfung des Virus durch die Gesetzeslage in Deutschland, macht uns das leider für das Frühjahr unmöglich“, begründet Geschäftsführer Jörg Ahlgrimm die Absage.

Termine für 2022 stehen fest

Die Organisatoren appellieren an Teilnehmer und Eltern, sich nicht von den Umständen dazu verleiten zu lassen, der Pandemie Vorrang vor einem der wichtigsten Ereignisse zu geben. Auch im Vorjahr sei es gelungen, die Jugendweihen nach den Sommerferien zu begehen.

Fest stehen bereits die Termine für Feierstunden im Jahr 2022. Beim Jugendweiheverband MV sollen die Jugendlichen am 11. Juni dann im Kulturhaus ihren großen Tag erleben. Beim Jugendweiheverein Vorpommern-Rügen gibt es mit dem 28. Mai und dem 4. Juni 2022 zwei Termine im Kulturhaus „Treffpunkt Europas“.

Von Almut Jaekel