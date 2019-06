Nehringen

Wie waschechte Piraten verbringen derzeit 46 Grundschüler ihre Klassenfahrt im Jugendgästehaus „Graureiher“ in Nehringen. Bei vielen kniffligen Aufgaben gilt es in vier Tagen die Piraten-Tauglichkeit unter Beweis zu stellen.

„Derzeit geht es bei uns so richtig zur Sache“, schwärmt Basti Retzlaff. Der Leiter des Jugendgästehauses hat in dieser Woche gleich zwei Grunddschulen aus Lichtenhagen-Dorf und Ahrenshagen zu Gast. „Wir bieten bei uns das Steinzeit- und Piratenlager an“, erklärt er. Die beiden Grundschulklassen haben sich für die Piraten-Woche entschieden. Und so hieß es gleich nach der Anreise am Montag: Raus aus den modischen Alltagsklamotten und rein in coole Piraten-Outfit. „Wir haben uns mit Farbe, alten Shirts und Scheren richtig tolle Outfits gebastelt“, beschreibt Athenia Giselle Scharf. Die Zehnjährige und ihre Klassenkameraden machen sich anschließend auf, der Lieblingsbeschäftigung von Piraten nachzugehen. „Wir haben eine Schatzsuche gemacht. Ein richtiger Pirat braucht ja schließlich immer ausreichend Beute, um sich seinen Luxus leisten zu können“, erklärt die Grundschülerin.

Tolles Wetter: Die Grundschüler genossen in Nehringen auch den Badespaß. Quelle: GRM

Während die Kinder also mit der Schatzkarte auf die Suche gehen, kommt Oliver Zachow in der Küche des Jugendgästehauses so richtig ins Schwitzen. „Es ist schon eine Herausforderung vier Mahlzeiten für knapp 50 Kinder zuzubereiten. Alleine für das Mittagessen musste ich 20 Kilogramm Kartoffeln schälen“, berichtet er. Denn so viel Action an der Trebel macht hungrig.

Gut gestärkt geht es dann feuchtfröhlich weiter. Denn Ober-Pirat Enno Thoms vom „Graureiher“ hat für die Jung-Piraten eine ziemlich knifflige Aufgabe vorbereitet. „Wir bauen uns jetzt ein Floß und damit geht es dann ab auf die Trebel“, erklärt er. „Das war gar nicht so einfach. Wir hatten nur ein paar Holzpfähle, Band und zwei leere Fässer zur Verfügen“, beschreibt Grundschülerin Linn-Jolie Begimow. Doch nach einer Stunde sehen die Konstruktionen einem Floß ziemlich ähnlich und die Jungfernfahrt kann starten. „Das war total wackelig, aber super cool“, freut sich Athenia Giselle Scharf.

Die Grundschüler aus Rostock hatten beim Bau der Floße viel Spaß. Quelle: GRM

„Die Kinder haben super viel Spaß und genau darum geht es doch“, betont Basti Retzlaff und sagt: „Wir haben hier eine super tolle und ziemlich einzigartige Natur. Diese ist wie ein Abenteuer-Spielplatz. Und haben die Knirpse das erst einmal für sich entdeckt, sind sie kaum noch zu bremsen.“

Vier Tage dauert das Piraten-Camp und nach zahlreichen Prüfungen können sich die Teilnehmer über eine Urkunde freuen. „Wer die einzelnen Abenteuer meistert und sich dann auch noch bei der Piraten-Olympiade gut schlägt, wird in den Kreis der Seeräuber aufgenommen“, beschreibt Basti Retzlaff und ist sich sicher: „Wir haben dieses Mal sehr viele talentierte Piraten an Bord.“

Bis zu den Sommerferien haben sich noch zahlreiche Klassen angemeldet. „Wir sind in die Saison mit einem völlig neuen Team gestartet und haben das klare Ziel, unser Gästehaus noch bekannter zu machen. Die Piraten- und Steinzeitlager spielen hierbei eine wichtige Rolle“, findet der Leiter des „Graureihers“.

Na dann, Anker an Bord und ab auf die Trebel bei Nehringen.

Floßbau an der Trebel bei Nehringen. Aus einfachsten Materialien bauten die Grundschüler ein schwimmfähiges Gefährt. Quelle: GRM

Raik Mielke