Junge Frau würde nach dem Studium gern in Kandelin unterrichten

Mit klaren Vorstellungen startet Maike Wehmeier in ihre Zukunft. Die 19-Jährige wurde in Stralsund geboren und ist in Kandelin aufgewachsen. Doch sie wohnt zurzeit in Stralsund und das aus einem ganz besonderen Grund: Die junge Frau besucht dort das Fachgymnasium mit dem Ziel einmal im Grundschulamt tätig zu werden. „Mein größter Wunsch wäre es, einmal in der Grundschule meines Heimatortes Kandelin tätig zu sein“, sagt Maike Wehmeier, die noch drei Geschwister hat und ihre Familie sehr liebt.

Mehr als ein Hobby

Mehr als ein Hobby sei ihre Mitgliedschaft im Posaunenchor von Groß Bisdorf und einer Musical Gruppe. „Wir leben sehr gut in Kandelin und überhaupt in einer sehr schönen Region. Ich helfe sehr gerne mit, wenn im Dorf etwas für unsere Kinder gemacht wird“, sagt Maike Wehmeier.

Von Walter Scholz