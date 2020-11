Junge Grimmenerin reitet mit Begeisterung

Grimmen

Es gibt wohl kaum einen Tag, an dem sich Lissy Abraham nicht mit ihrer Mutter auf den Weg in Richtung Grellenberger Straße in Grimmen macht. Hier hat der 1. Reitsportverein Grimmen seinen Sitz und Lissy ist eine begeisterte Reitsportlerin.

In Stralsund geboren besucht die Grimmenerin die Grundschule Dr. Theodor Neubauer in der 3. Klasse. „Meine Freundin Lina reitet schon länger, hat viel darüber erzählt. Das hat mich fasziniert, und deshalb wollte ich auch zum Reitsport", erzählt die Neunjährige, die noch eine Schwester hat.

Eigenes Pferd heißt Bella

Inzwischen nahm die Schülerin auch schon an einem Turnier in Wöpkendorf teil und belegte im Führzügelwettbewerb einen 3. Platz von immerhin 19 Teilnehmern.

Ganz stolz ist Lissy auf ihr erstes eigenes Pferd es heißt „Bella" und ist ein Deutsches Reitpony. Um fit zu bleiben, turnt die Schülerin auch gerne, aber bei Bella zu sein ist ihr am wichtigsten und dann gibt es im Stall des Vereins auch einige Katzen, die ihre Streicheleinheiten lieben.

Von Walter Scholz