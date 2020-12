Junge Linde für Grimmens älteste Schule

Grimmen

Seit 90 Jahren bildet eine stattliche Linde den Mittelpunkt auf dem Hof der Grundschule „ Friedrich Wilhelm Wander“ in Grimmen. Jetzt hat sie Gesellschaft bekommen. Eine junge Linde wurde auf dem Schulhof ins Erdreich gebracht und mit dieser Pflanzaktion symbolisch die Umgestaltung des Schulhofes abgeschlossen, die 400 000 Euro gekostet hat, ab. „Ich finde einen Baum zu pflanzen, hat immer etwas besonderes“, erklärt Grimmens stellvertretende Bürgermeisterin Heike Hübner bei der Einweihung. Als Schülerin saß sie selbst unter dem 1930 gepflanzten „großen Bruder“ und so hat sie einen Wunsch für die jetzt gepflanzte junge Linde: „Ich hoffe, dass dieser Baum so viele glückliche Kinder erlebt, wie die alte Linde es erleben durfte.“

Lehrerinnen retten alten Baum

Eingeladen waren auch die ehemaligen Lehrerinnen Erika Leek und Frau Hagen. Erika Leek freut sich über den neuen Baum, verbindet aber besonders viel mit dem alten: „Ich kenne ihn schon aus meiner eigenen Kindheit. Ich bin hier zur Schule gegangen und war hier von 1965 bis 2000 Biologie-Lehrerin.“ Dabei hätte es den Blickpunkt auf dem Hof fast nicht mehr gegeben. Fast bis an den Stamm ging der Asphalt und das sorgte dafür, dass die Linde in einem schlechten Zustand war. „Ich habe ihn gesehen, wenn ich aus dem Klassenfenster geguckt habe und dachte mir, dass ich etwas machen muss“, erzählt Erika Leek.

Ein Gedicht zur Geschichte

Sie kämpfte dafür, dass der Baum als Naturdenkmal anerkannt wird. Bis es soweit war, sollte es Jahrzehnte dauern und Erika Leek war bereits im Ruhestand, als die Einstufung als Naturdenkmal 2009 anerkannt wurde. Der Einsatz hat sich gelohnt, denn trotz der geringen Niederschläge in den vergangenen Jahren kann sie noch viele Jahre den Schülern, die auf den Bänken darunter platznehmen, Schatten spenden. Ihre ehemalige Kollegin Frau Hagen, die ab 1970 für 13 Jahre an der Grundschule Friedrich Wilhelm Wander unterrichtete, verfasste ein Gedicht über die Geschichte der Linde, für die auch sie sich eingesetzt hatte. Dabei hob sie die Arbeit von Erika Leek noch einmal explizit hervor.

Friedrich Wilhelm Wander – Pädagoge und Germanist Karl Friedrich Wilhelm Wander (1803-1879) war ein Pädagoge und Germanist. Er wurde in Fischbach in Schlesien geboren und entschied sich nach einer abgebrochenen Tischlerlehre als Lehrer zu arbeiten. In seiner Karriere wurde ihm immer wieder vorgeworfen ein Revolutionär und Kommunist zu sein. In der DDR galt er später hingegen als Wegbereiter von Liberalismus zum Sozialismus. Wander verfasste verschiedene Bücher zum Thema Pädagogik, bis heute bekannt ist er aber für seine Sammlung von deutschen Sprichwörtern. Mit etwa 250 000 Einträgen inklusive Erklärungen und ausländischen Entsprechungen gilt sein Deutsches Sprichwörter-Lexikon als umfassendstes Werk seiner Art.

Umbau des Schulhofs abgeschlossen

Die neue Linde, die neben dem Hof in Richtung Sportplatz steht, wurde von der Firma UTL gestiftet. Die Firma war für die Umbauarbeiten an der Schule verantwortlich. „Wir bedanken uns für die sehr gute Zusammenarbeit mit der Schule und der Stadt Grimmen. Ich glaube es war für alle Seiten ein angenehmes Arbeiten“, sagt Michael Remer von der Firma UTL. Dem stimmt Grimmens stellvertretende Bürgermeisterin Heike Hübner zu: „Es ist nicht einfach solche Arbeiten durchzuführen, während der Schulbetrieb läuft. Die Schüler wurden aber die ganze Zeit sicher um die Bauarbeiten herumgeführt.“ Da die Fördergelder für das Projekt an der Schule erst im Sommer freigegeben wurden, konnte nur ein kleiner Teil zeitlich in den Sommerferien ausgeführt werden. „Wir wollen damit den Schulstandort erhalten und weiter befördern. Das gilt natürlich nicht nur für diese Schule, sondern auch für alle anderen in der Stadt Grimmen“, so Heike Hübner.

Insgesamt 550 000 Euro hat die Stadt in die Schule investiert. Dafür wurden zunächst eine energetische Sanierung der Heizungsanlage vorgenommen. Der gesamte Komplex wird jetzt von einer Zentrale beheizt. Es folgten Bauarbeiten zur Neugestaltung der Außenanlagen auf dem noch ausstehenden Bereich zwischen den Häusern I und III. Alter Beton wurde aufgebrochen, eine neue Regenentwässerung sowie neues Pflaster verlegt und die Grünanlagen neugestaltet. Finanziert wurden die Baumaßnahmen zu 75 Prozent mit Geld aus dem Programm der Städtebauförderung.

Von Niklas Kunkel