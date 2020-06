Grimmen

Sebastian Troles hat es geschafft: Seit 1. Juni ist der 26-Jährige Pflegefachkraft. „Und das mit einem sehr guten Abschluss“, sagt seine Praxisanleiterin Jenny Staniewska, die ihm während der dreijährigen, berufsbegleitenden Ausbildung im Grimmener Kursana-Domizil zur Seite stand. Sebastian Troles hat seine Prüfungen mit 1 abgeschlossen.

„Allerdings etwas später, als es geplant war – coronabedingt. „Sonst wäre ich schon im März fertig gewesen“, sagt der junge Mann, der in Greifswald lebte, der Liebe wegen aber jetzt mit seinem Partner in Jessin bei Grimmen wohnt und in der Trebelstadt arbeitet. Sebastian Troles wusste ganz genau, welche berufliche Laufbahn er da einschlägt, denn zuvor war er bereits Pflegehelfer, konnte also ins zweite Lehrjahr einsteigen. In fünf Jahren Arbeit im ambulanten Pflegedienst in Greifswald hatte er Erfahrungen gesammelt. Und auch familiär ist er vorbelastet: Tante und Mutter sind ebenfalls in der Pflege tätig.

Anzeige

Mehr Verantwortung

„Jetzt, als Pflegefachkraft hier in unserem Heim ist meine Verantwortung deutlich größer“, erzählt Sebastian Troles von den größten Veränderungen mit dem neuen Abschluss. Die Behandlungspflege komme hinzu und auch der engere Kontakt zu den Angehörigen und Ärzten beispielsweise.

Weitere OZ+ Artikel

Wie Sebastian Troles und sein Partner leben auch seine Schwiegereltern in Jessin. „Dort sind wir häufig auf deren großem Grundstück im Grünen zum Entspannen“, erzählt er. Auch ansonsten liebe der junge Mann die Natur, sei in seiner Freizeit viel draußen, fahre Rad. „Und ich reise gern, im Moment natürlich leider nicht“, sagt er.

Qualifizieren gern gesehen

„Ich bin sehr zufrieden mit ihm und seinen Leistungen“, sagt Jenny Staniewska, im Haus außerdem selbst als Pflegefachkraft und Qualitätsprüferin tätig. „Solche Schüler wünscht man sich.“ Er habe immer mitgedacht und mitgemacht. Und auch Pflegedienstleiterin Silvia Reich erzählt, dass Sebastian Troles stets verstanden habe, was er lernte und das dann schnell umsetzen konnte. So gute Fachkräfte seien im Grimmener Kursana-Domizil willkommen, und so freue sie sich darüber, dass er dem Haus die Treue halte. „Und wir ermöglichen ihm natürlich auch gern, sich weiterzuqualifizieren, später einmal Führungskraft zu werden“, fügt sie an. Denn um andere anleiten zu können, sei es am besten, man habe die Arbeit in der Praxis gelernt, ist sie überzeugt.

„Ich kann mir gut vorstellen, mich weiterzuqualifizieren“, sagt Sebastian Troles. „Ich will nicht stehen bleiben.“ Ohne seine Praxisanleiterin Jenny Staniewska, die bereits seit 17 Jahren im Kursana-Domizil in Grimmen arbeitet, hätte er das bisher Erreichte allerdings nicht geschafft und auch nicht den Mut, weiterzumachen. Zu diesem Team gehöre auch Elisa Bartz, ebenfalls Praxisanleiterin im Haus.

Feste Teams bieten Sicherheit

Im Seniorendomizil ist der junge Mann – wie alle anderen Pflegekräfte auch – einem bestimmten Wohnbereich mit jeweils 40 Bewohnern zugeordnet. „Bei mir ist das im oberen Geschoss der Bereich EF, erzählt er. Aber, wenn Not am Mann sei, würde das auch mal variieren. Silvia Reich: „Grundsätzlich bilden feste Teams aber mehr Sicherheit.“

Seniorendomizil Grimmen Das Kursana-Seniorendomizil in Grimmen verfügt über 110 vollstationäre Plätze. Zum Seniorenheim gehören 46 Einzelzimmer und 32 Doppelzimmer. In jedem Wohnbereich gibt es zwei Pflegezimmer, zwei Speise- und Aufenthaltsräume und zwei Pflegebäder. Die Zimmer im Erdgeschoss in Richtung Garten verfügen über eine eigene Terrasse. Im Obergeschoss gibt es eine begehbare Dachterrasse. Der Gartenist etwa 3000 Quadratmeter groß. Hinzu kommt ein Innenhof von circa 340 Quadratmetern.

„Wir sind ein gutes Team im Haus . Es ist Gold wert, wenn man gern zur Arbeit geht“, sagt die Pflegedienstleiterin Silvia Reich, die immerhin schon seit 38 Jahren im Grimmener Seniorenheim tätig ist. Schließlich verbringe man ja enorm viel Zeit bei der Arbeit. Mit dieser positiven Einschätzung für das gemeinsame Arbeiten im Haus in der Grimmener Bahnhofstraße wird Silvia Reich gleichzeitig um neue, künftige Pflegefachkräfte. „Wir haben noch einige Azubi-Plätze frei. Die Ausbildung beginnt am 1. September 2020“, sagt sie. Voraussetzungen seien der Abschluss der 10. Klasse oder ein 9.Klasse-Abschluss und die abgeschlossene Ausbildung zum Pflegehelfer.

Mehr zum Autor

Von Almut Jaekel