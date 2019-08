Grimmen

Viele Mädchen spielen mit ihren Puppen oder greifen zum Computer, treiben Sport. Jasmin Krüger (7 ) aus Mesekenhagen züchtet Kaninchen und dies mit großer Leidenschaft. Sie besucht die Schule in Neuenkirchen, kommt nun in die zweite Klasse. Jasmin gehört zum „Rassekaninchenverein M64“ in Grimmen. Sie züchtet Weiße Wiener und Hermelin. Doch wie kommt man gerade als Mädchen zu so einem Hobby ? Schon Oma und Opa haben viel Vieh gehalten und als die junge Familie, zu der auch noch eine ältere Schwester gehört, aufs Dorf zog war klar, dass Tiere einfach dazu gehören. Auch ihr Vater züchtet Kaninchen aber damit ist die Vielzahl von Tieren noch längst nicht abgeschlossen. Es gibt Hunde und eine Katze, Meerschweinchen, Hühner, Fische und Tauben. In der Schule mag Jasmin besonders Mathematik. Zum ersten Male ging es in diesem Jahr im Urlaub nach Ägypten. „Es war sehr, sehr aufregend“, meint die Schülerin.

Von Walter Scholz