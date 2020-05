Junuz und Joy – Grimmener freuen sich über Zwillinge

Stralsund

Der 22. Mai hat den Herrentag für einen Grimmener in den Schatten gestellt. Mag Christi Himmelfahrt für den Mann aus der Trebelstadt erlebnisreich gewesen sein, so wurde der Folgetag für ihn ein noch aufregender und garantiert ein unvergesslicher: Der Trebelstädter konnte am vergangenen Freitag nämlich Nachwuchsfreuden genießen. Er wurde Vater – nicht nur von einem Jungen oder Mädchen. Er konnte die Vaterfreuden gleich im Doppelpack genießen.

Seine Frau „schenkte“ ihm Zwillinge. Sie heißen Junuz und Joy. Das Zwillingspaar strampelte sich im Helios Hanseklinikum Stralsund auf die Welt. Dort trugen sich in der vergangenen Woche insgesamt 13 Babys ins Buch der Geburten ein.

Zuwachs für Stralsund

Am 19. Mai „verewigte“ sich Jannik in der Geburtenstatistik der Stralsunder Klinik. Der Junge gab im Kreißsaal kurz nach 11.07 Uhr den ersten Schrei von sich. Für Jannik notierten die Hebammen nach dem Wiegen und Messen 3805 Gramm und 52 Zentimeter. Der Junge ist nicht nur ein gebürtiger Stralsunder, sondern in der Hansestadt am Sund auch zu Hause.

Ausfahrten im Kinderwagen auf der Promenade am Strelasund wird künftig gewiss auch Lia Zöllner genießen. Mit der Geburt des Mädchens am 20. Mai um 13.02 Uhr gab es erneut Zuwachs für die Hansestadt. Lia brachte 3415 Gramm auf die Waage und war bei ihrer Geburt exakt 50 Zentimeter groß. Am gleichen Tag feiert Malina Luna Kadow ihren Geburtstag. Um 14.43 Uhr konnten sich die Eltern, die in Stralsund wohnen, über die Ankunft ihrer 3750 Gramm schweren und 53 Zentimeter großen Tochter freuen.

Nachwuchsfreuden am Herrentag

Am Herrentag war dies den Eltern von Ylvi Thyra Willmer zu früher Stunde, um 3.49 Uhr vergönnt. Mit 3610 Gramm und 52 Zentimetern trug sich ihr Sprössling ins Buch der Geburten ein. Auch Ylvi Thyra ist in Stralsund zu Hause. In Sundhagen steht dagegen das Kinderbett oder die Wiege von Lina Reimer. Die Eltern konnten ihre Tochter am 21. Mai kurz nach 13.38 Uhr die ersten Streicheleinheiten geben. Lina war bei der Geburt 3440 Gramm schwer und 50 Zentimeter groß.

Hochbetrieb im Kreißsaal

Am 22. Mai herrschte Hochbetrieb im Kreißsaal der Helios Hanseklinik. Die Hebammen halfen sechs Babys auf die Welt. Um 8.12 Uhr holten sie Elsa Lintje Papsdorf auf die Welt. Das bei der Geburt 3125 Gramm schwere und 51 Zentimeter große Mädchen ist eine Hansestädterin – in der am Sund geboren, in der am Ryck zu Hause. Um 9.20 Uhr kündigte sich mit der Geburt von Hilda Quaiser – 3500 Gramm schwer und 51 Zemtiemeter groß – Verstärkung für Stralsund an.

Am Nachmittag des 22. Mai gab es dann das doppelte Nachwuchsglück für Grimmen. Um 15.19 Uhr strampelte sich Junuz Stubbe auf die Welt, der sich mit 2640 Gramm und 48 Zentimeter ins Buch der Geburten in der Hanse Heliosklinik eintrug. Exakt 17 Minuten später komplettierte der 2255 Gramm schwere und 45 Zentimeter große Joy Stubbe das Zwillingspärchen.

Verstärkung für Rügen

Mit der Geburt von Frieda Moldenhauer gab es am 22. Mai auch noch Zuwachs für Rügen. Im Inselzentrum, in Bergen, ist das Mädchen zu Hause, für das die Hebammen 2340 Gramm und 47 Zentimeter nach der Geburt notierten.

Samira Khalilie darf sich Sonntagskind nennen. Kurz nach 12.22 Uhr löste Samira – 3420 Gramm schwer und 53 Zentimeter groß – mit dem ersten Schrei helle Freude bei den Eltern aus, die in Stralsund wohnen.

Von Udo Burwitz