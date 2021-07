KSV Grimmen: „Das schlechteste Jahr, was den Nachwuchs betrifft“

Grimmen

Die Judoka des KSV Grimmen stehen auch in den Sommerferien auf der Matte. Die Anfängergruppe von Trainerin Nicole Löhrke hat sich in der Zeit zwar halbiert, doch das ist nicht das eigentliche Problem. „Das ist mit Abstand das schlechteste Jahr, was den Nachwuchs betrifft“, erklärt Ralf Päplow, Vereinsvorsitzender und Trainer. Sechs Neuanmeldungen gibt es bisher für den August. Wie viele davon ihren Gürtel umgeknotet lassen, ist noch unklar. „Früher kamen im Jahr 20 bis 30 neue Kinder dazu. Doch seit einem Jahr wird es immer weniger. Dabei waren wir mal mit die stärkste U7 in MV, haben ganz viele Nachwuchssportler gehabt“, so Päplow weiter.

Die Projektarbeiten des KSV an den Schulen in Grimmen und Grammendorf konnten pandemiebedingt nicht stattfinden. Das Training im Verein musste lange pausieren. „Und dann ging es mit den wechselnden Auflagen und Bestimmungen los. In der Zeit konnten wir keine Zusicherungen für Neuaufnahmen machen, wenn keiner weiß, was als nächstes an kommt“, weiß der Vereinsvorsitzende. Anfragen sollen immer wieder gestellt worden sein, aber durch die Ungewissheit und Planungsunsicherheit, musste der Verein erst mal das Training für die Mitglieder regeln. „Wir wollten kein Kind annehmen, das dann aufgrund der Situation nicht anfangen darf. Wir hatten ja keine Garantie, dass die Kinder auch alle trainieren dürfen“, weiß Trainerin Nicole Löhrke.

Andere Dojos haben ähnliche Probleme. „In Malchin gab es viele Abgänge. Andere Vereine mussten sich sogar bemühen, ihre Hallenplätze zu bekommen. Ich kenne so einige, die auch richtig zu kämpfen haben“, weiß der Trainer. Viele Vereine sollen noch nicht wieder an den früheren Betrieb anknüpfen können. Ungewissheit, wie und wie lang alles so weitergeht, bleibt in den Köpfen der Trainer und Mitglieder. „Aber wir werden weiter kämpfen. Letztes Jahr waren wir mit unserem Anfängerturnier der erste Veranstalter deutschlandweit. Dieses Jahr wird es auch wieder stattfinden und ist für den 28. August geplant“, betont Päplow.

Vereinsleben soll wieder angekurbelt werden – das Zeltlager ist heiß begehrt

Vorher geht es erst mal ins Zeltlager nach Siemersdorf. „Da fahren wir mit dem Fahrrad hin. Dann werden die Zelte aufgebaut, es gibt einen Spieleabend und Disko. Sonnabend gibt es eine kleine Sportolympiade mit Ehrungen und Geschenken, einen Ausflug ins Schwimmbad und eine Nachtwanderung“, erklärt der Vereinsvorsitzende. Darauf freuen sich die Kinder besonders, da das Trainingslager an Pfingsten schon zum zweiten Mal ausfallen musste. „Mit Neptunfest und richtig gruseliger Nachtwanderung, ist das immer ein Highlight. Die Kinder lieben das und es ist auch wichtig für den Zusammenhalt, dass der ganze Verein dabei ist“, weiß auch Löhrke.

„Wir trainieren wieder ganz normal. Als die Hallen öffnen durften, haben wir sofort losgelegt“, sagt die Trainerin der Anfängergruppe. In den Ferien brauchen die Kinder keinen Test. „Wir müssen wieder Konditionen aufbauen, Techniken ausfeilen und Randoris, Übungsformen des Kampfes, üben. Die Kleinen mussten fast bei null anfangen, das war einfach schon zu lange her“, so Löhrke weiter. Mittlerweile kommen wieder sichere Würfe auf die Matten.

Unter Anleitung von Trainerin Nicole Löhrke (links) kommen Jule und Timo wieder schnell in alte Form. Quelle: Christin Assmann

Timo ist seit zwei Jahren im Verein und „Ich freue mich auf den nächsten Wettkampf“, sagt der Siebenjährige. Sein weiß-gelber Gürtel zeigt, dass er fleißig mitmacht. „Am liebsten trete ich gegen Nick an“, so Timo weiter. Seine Trainerin verrät: „Timo hat richtig Lust und ist im Training voll dabei.“ Das ist auch bei Jule zu beobachten. Bei den Randoris macht die Neunjährige keinen schüchternen Eindruck. „Am liebsten trete ich gegen Anastasia an. Und der Zahlenkampf macht richtig Spaß“, sagt Jule. Eine Übung, bei der die Judoka in zwei Gruppen eingeteilt werden und das Los den Gegner wählt.

Highlights sind auch die Turniere

Der Turnierplan ist gut gefüllt, mindestens drei Turniere im Monat stehen für den KSV im Programm. „Für jeden, für den Turniere ein Anreiz sind – wer hier fleißig trainiert, kann von Landesmeisterschaften über Nordostmeisterschaften zu deutschen Meisterschaften kommen. Wir haben schon zwei deutsche Medaillen geholt, viele bei Nordostmeisterschaften und Landesmeisterschaften“, weiß Vereinsvorsitzender Päplow. „Unser Verein war vier Jahre hintereinander Landesmeister bei den weiblichen U15, das hat bisher kein anderer Verein geschafft“.

Anfänger beginnen zuerst mit der Fallschule, ein oder zwei Würfen und einfachen Randoris. Stück für Stück werden die Kinder auf größere Turniere vorbereitet, dann werden die Gürtelfarben dunkler. „Das Tempo überlassen wir den Kindern. Nicht jeder möchte direkt zu Wettkämpfen. Alle Kinder sind willkommen, Kondition und Statur spielen keine Rolle, jeder kann mitmachen und den Sport ausprobieren. Hier sind sieben Nationen vertreten, die sich alle gut verstehen“, so Päplow weiter.

„Wir freuen uns über jedes neue Gesicht. Die Judo-Werte, die wir vermitteln, nehmen die Kinder mit auf den Weg. Freundschaften entstehen, Kameradschaft, Respekt, Höflichkeit und Disziplin – das ist fürs Leben“, sagen die Trainer einstimmig. Auch für eine körperliche, gesunde Fitness sei es ein gutes Training und Ausgleich zum Alltag.

Von Christin Assmann