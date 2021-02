Grimmen

Seit genau elf Wochen herrscht Leere im Dojo. Kein Training, kein Turnier und kein Vereinsleben ist seit dem 13.12.2020 möglich. Vereinsvorsitzender und Trainer sind das Warten auf weitere Lockerungen allmählich leid. „Die Situation ist für uns unerträglich. Wir lieben diesen Sport, wir machen das mit dem Herzen und ehrenamtlich“, betont Vereinsvorsitzender Ralf Päplow. „Es sind ja schon einige Vereine in MV, die arg ums Überleben kämpfen. Brühl und Wittenburg haben große Probleme, wenn man bedenkt, was das für große Vereine sind“, so Päplow weiter.

Seit 2005 gibt es den Kampfsportverein Grimmen e.V. Sektion Judo (KSV) bereits, der vorher zum PSV gehörte und sich aufgrund der steigenden Mitgliederzahlen später ausgliederte. Im Mai 2018 wurde das Dojo eröffnet, in dem 120 Mitglieder trainieren. Jetzt wird die Halle regelmäßig laut Vereinsvorsitzendem gereinigt, ohne zu wissen, wann der Betrieb wieder losgeht. „Das ist schwierig für alle. Man kann nichts planen, da steckt so viel Frust dahinter. Jeder wartet und fragt, wann es wieder losgehen kann. Doch wir wissen es auch nicht“, bemerkt auch Schatzmeisterin und Trainerin Nicole Löhrke.

„So wird einem alles genommen“

„Wir sollen immer warten, warten, warten. Man wartet auf die Verordnungen und kriegt keine Antwort von der Politik. Es müsste einen Zeitraum geben, damit man sich auch darauf freuen kann. So wird einem alles genommen“, betont Päplow. Die Spekulationen nehmen zu, konkrete Aussagen würden jedoch noch fehlen. Das nächste Turnier wäre die nordostdeutsche Meisterschaft im Mai. „Aber wir brauchen mindestens sechs Wochen Vorbereitung, um antreten zu können.

Sonst hat das keinen Sinn“, weiß der Vereinsvorsitzende. „Und gerade bei der U 18 und älter, die ja doch auf höheren Turnieren kämpfen auf nationaler und auch internationaler Ebene, da ist das fehlende Training sehr zu spüren“, erklärt Päplow weiter. Das würde nicht nur Medaillengewinner wie Max Bergmann und Lenard Walther, sondern auch vielversprechende Kampfsportler aus den jüngeren Klassen betreffen. „Die schlägt der Lockdown gewaltig zurück. Als kleiner Sportverein mischen wir sonst schon groß mit“, sagen die Trainer einstimmig.

Ein weiteres Problem der langen Pause soll der Nachwuchs sein. „Bisher haben erst drei aufgehört, aber wer weiß, wie es weitergeht“, erklärt Ralf Päplow. Der Verein befürchtet, dass es mehr werden. „Diese lange Zeitspanne sind die Kinder noch ruhig, aber wer weiß, wenn es wieder losgeht, wer dann wieder voll ins Training einsteigt. Denn die meisten müssen bei null wieder anfangen“, fragt sich auch Gottfried Wessel, der stellvertretende Vereinsvorsitzende. „Die Kinder haben sich auch körperlich verändert, die sind außer Form und haben an Gewicht zugelegt“, so Wessel weiter.

„Im Judo sind die Gewichtsklassen wichtig, denn die Sprünge zwischen den Klassen sind ziemlich groß. Wenn ich nur ein Kilo drüber bin, hab ich in einer höheren Klasse auch mehr zu tun im Kampfsport“, bestätigt auch Ralf Päplow. „Ich kann zu Hause Übungen machen, aber es ist etwas anderes, als wenn ich hier mit meinem Partner in der Halle bin.“ Bei den Kleinen und Anfängern ist auch das Problem, dass sie viel wieder vergessen“, weiß die Trainerin der Anfänger. Die Randoris fehlen (Kampfübungen), denn neben den Techniken müssen auch die Bewegungsabläufe trainiert werden laut Vereinsvorsitzenden.

Kraftraum gesperrt. „Wir sind stark ausgerichtet, aber können nichts machen“. Quelle: Christin Assmann

Alles ist vorbereitet, aber nichts geht

Bereits vor dem zweiten Lockdown soll der Verein Schutzmaßnahmen und Hygienevorschriften umgesetzt haben. „Wir haben die Fläche in sechs Felder abgegrenzt, damit zwischen den Gruppen drei Meter Abstand bleiben und jeder mit seinem zugeordneten Partner trainieren kann“, berichtet Ralf Päplow. „Die sind sich zu zweit umziehen gegangen, haben sich die Hände desinfiziert und auch die Sportmatten wurden sorgfältig desinfiziert“, bestätigt auch Nicole Löhrke. „Wir wollten den Kopf nicht in den Sand stecken und haben alles umgesetzt“, sagt Päplow. „Vor Weihnachten lag die Inzidenz bei 60, dieser Tage waren wir um die 16 und es passiert nichts. Das kann ich nicht verstehen, wir halten uns doch an alle Gegebenheiten“, so Päplow weiter.

Vereinsveranstaltungen wie das Skoda-Anfänger Turnier und das Weihnachtsturnier, die zu den größten in MV gehören sollen, sowie das Trainingslager an Pfingsten sind beantragt und geplant. „Es geht uns in erster Linie nicht um die Turniere, sondern darum dass wir alle wieder hier zusammen sind und den Sport, den wir lieben, machen können. Es ist einfach schön, glückliche Kinder um sich zu haben“, erzählt Ralf Päplow. „Wir machen hier nicht nur Sport. Wir vermitteln auch die Judo-Werte, wie Respekt, Hilfsbereitschaft und Kameradschaft. Das ist alles verdammt wichtig und das muss denen da oben bewusst sein“, betont Päplow.

Von Christin Assmann