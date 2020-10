Velgast

„Wir müssen Abstriche machen!“ Das Kabarett Rohrstock lässt sich von der Pandemie nicht aufhalten! Mit dem neuesten Programm gehen die vier Kabarettisten der Rohrstock-Oldies auf die desinfizierten Bretter, die immer noch die Welt bedeuten.

Das Experiment: Abstand halten

Der künstlerische Leiter, Michael Ruschke, betonte: „Wir müssen Abstriche machen: Abstände sind nicht nur beim Publikum, sondern auch auf der Bühne einzuhalten. Damit sind Darsteller und Zuschauer gleichermaßen in einer ungewohnten, aber auch spannenden Situation. Wir testen jetzt mal und wagen das Experiment: Ein Kabarett - Programm im Schatten der Neuverordnungen und mit ungewissem Ausgang!“

Dabei geht es dann längst nicht nur um Corona, sondern auch um andere Probleme, die sich im Schatten der Pandemie an den Kabarettisten vorbeischleichen wollten. Aber nicht mit Rohrstock. Ruschke dazu: „Wir wollen auch ein Zeichen für die Kulturszene setzen, dass man durchhalten sollte und auf keinen Fall den Spaß vergessen darf. Denn da machen wir keine Abstriche!“

Kulturwerkstatt-Verein organisiert das Ganze

Die Kulturwerkstatt Velgast wagt das Experiment mit und lädt Sie zum Kabarett am Freitag, dem 23. Oktober, um 20 Uhr in die Aula des Gemeindezentrums Velgast ein. Der Kartenverkauf findet dienstags in der Bibliothek Velgast in der Zeit von 14.30 bis 17 Uhr oder telefonisch unter 038324/73 73 statt. Kartenpreis: 12 Euro. Bitte denken Sie an den Mund-Nasen- Schutz!

