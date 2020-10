Kabarett in Klausdorf: Emmi und Willnowsky wieder im Vorpommernhus

Klausdorf

Endlich dürfen die Kabarettfans mal wieder Emmi und Willnowsky in Klausdorf erleben. Am 14. Oktober um 20 Uhr machen die beiden Vollblutkomödianten mit ihrer „Tour 2020“ einen Halt im Vorpommernhus.

Comedy-Duo seit 23 Jahren am Ball

Deutschlands Comedy-Duo Nr.1 zündet seit nunmehr 23 Jahren ein einzigartiges Feuerwerk der Lachsalven auf dem Schlachtfeld ihrer wahnwitzigen Ehe. Vergessen Sie für einen Moment Ihr eigenes kleines Beziehungs-Drama, tauchen Sie ein in die Welt zweier begnadigter Entertainer, die sich für keinen Gag zu schade sind.

Willnowsky würde für eine schlechte Pointe sogar seine Großmutter verkaufen, wenn denn bekannt wäre, wo ihre Urne vergraben ist. Freuen Sie sich auf musikalische Edelsteine, die durch Emmis unvergleichliche Darbietung zu Pflastersteinen werden, die noch lange auf dem Zwerchfell lasten.

Beste Karikatur des schlechten Geschmacks

Genießen Sie die beste Karikatur des schlechten Geschmacks seit Carmen und Robert Geiss. Genießen Sie Emmi & Willnowsky! Seit dem Jahr 1997 haben Emmi und Willnowsky etliche tausend Auftritte überlebt und ihren Humor in Deutschland verbreitet. Die Beiden verbrachten – gefühlt – die Hälfte ihres Lebens in Fahrzeugen der Deutschen Bahn.

Biografisches: Bei einem Gespräch über Mülltrennung kamen sich Emmi (damaliger Nachname Hempel-Bertie, eine Kombination aus ihrem Künstlernamen und dem des damaligen Ehemannes) und Willnowsky näher und beschlossen gemeinsam noch einmal die Treppe zum Erfolg zu besteigen. Nach ihrem ersten gemeinsamen Programm „Simply Emmi‟ beschlossen Emmi und Willnowsky, in den Bund der Ehe einzutreten, was von beiden als größter Fehler ihres Lebens bezeichnet wird.

Künstlerpaar lebt in Berlin

Über ihr Privatleben sprechen beide seit über zehn Jahren in Berlin lebenden Künstler außerhalb der Bühne so gut wie nicht, und so bleiben viele Details ihres Lebens im Dunkeln. Die Karriere von Emmi am Landestheater Detmold kann leider nicht mehr nachvollzogen werden. Die Unterlagen über diese Zeit wurden durch einen unglücklichen Zufall an das Stadtarchiv Köln ausgeliehen und liegen nun im Schlamm des Rheins...

Hinter den beiden Bühnenfiguren verbergen sich Christoph Dompke, geboren 1965, Germanist und Musikwissenschaftler und Promotion zum Dr. phil. Christian Willner, geboren 1967, ist ebenfalls studierter Musikwissenschaftler, außerdem gehörten noch Philosophie und Skandinavistik zu seinen Studienfächern. Manfred Nicke

