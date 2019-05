Grimmen

Der Kampfsport in Grimmen nicht derzeit so richtig Fahrt auf. Die Leser der Grimmener OSTSEE-ZEITUNG hatten im vergangenen Jahr bereits die Judokas der Stadt mit einer tollen Spende unterstützt. Aber nicht nur im Ringersport geht es in der Trebelstadt voran. Der Grimmener Verein „Athletic Engergy“ bietet diverse Kampfsportangebote an und trainiert inzwischen mit 40 sportbegeisterten Athleten.

„Wir bieten die Kampfsportarten Muay Thai, Boxen, Kickboxen, K1, Brazilian Jiu-Jitsu und Mixed Martial Arts an“, erklärt der Vereinsvorsitzende Mathias Schuck. Mit dem Trebelstädtern Danny Keil und Doménique Fiedler nehemn inzwischen sogar Eigengewächse regelmäßig an Kick-Box-Kämpfen und Fights im Mixed Material Arts teil. „Wir haben hier in Grimmener optimale Trainingsbedingungen und mit Mathias Schuck einen super erfahrenen Trainer“, betont Danny Keil. „Ich bin erst seit einigen Monaten dabei und hatte in Hamburg vor kurzem mein erfolgreiches Kampf-Debüt“, freut sich Doménique Fiedler.

Während zwei Mal in der Woche die Gruppe gemeinsam trainiert, werden die Athleten in der Wettkampfvorbereitung im „Energy-Sport-Studio“ täglich bei harten Trainingseinheiten gefordert. „Durch mein Fitnessstudio und den Trainingsraum können junge Leute bei uns unter optimalen Bedingungen eine Kampfsportart erlernen. In erster Linie geht es uns um den Spaß am Sport treiben. So kann jeder für sich entscheiden, ob er später Kämpfe bestreiten, oder ganz einfach eine klassische Kampfsportart erlernen möchte“, beschreibt Mathias Schuck ausführlich.

Ein Engagement, welches nun durch das Grimmener „Brillenhaus Borstel“ mit einer Spende in Höhe von 800 Euro unterstützt wurde. „Wir haben das Geld direkt ins unser Kampfsport-Team investiert. Die Athleten haben Trainingsanzüge und Wettkampf-Utensilien wie Boxhandschuhe bekommen“, erklärt der Vereinsvorsitzende.

Im „Energy-Sportstudio“ gibt es zudem diverse weitere Möglichkeiten der sportlichen Betätigung. Einen immer größeren Stellwert nimmt hierbei der durch die Krankenkassen finanzierte „Reha-Sport“ ein. „Wir haben uns diesbezüglich spezialisiert. Nach Verletzungen oder Krankheiten können die Reha-Sportler unter professioneller Anleitung ihren Gesundheitszustand durch gezielte sportliche Betätigung wieder verbessern“, erläutert Mathias Schuck das Prinzip.

Raik Mielke