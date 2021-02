Grimmen

Der Lockdown lässt die Öfen glühen. Das eigene Brot backen und Rezepte ausprobieren ist zum neuen Hobby in vielen Küchen geworden. Denn Zutaten und Handwerk rücken wieder mehr in den Fokus der Verbraucher. „Die Leute schätzen wieder mehr das Handwerk. Das Brot von uns ist noch vom Menschen und nicht von der Maschine“, sagt Sven Nilius, Inhaber der „Stern Bäckerei“ in Kandelin. „Für uns Bäcker ist auch das Handwerk das Besondere. Wenn man morgens sieht, was wir in der Nacht alles geschafft haben und gutes Feedback von den Kunden kommt, weiß man, was selbst gemachtes Brot bedeutet“, erzählt er.

Der richtige Teig macht den Unterschied

Für einen schönen Laib setzt die Bäckerei seit 50 Jahren auf Sauerteig. Der wird jeden Morgen mithilfe des Anstellgutes frisch angesetzt. Das wird abends vom gereiften Sauerteig abgenommen, gekühlt und dem nächsten Teig beigefüttert. So entsteht durchgehend ein neuer Teig aus dem alten. 12 bis 15 Stunden braucht der Teig zum Anreifen. Der Reifeprozess hängt auch von den Temperaturen ab. So braucht die Reifung in der kalten Jahreszeit schon mal was länger. Bis zur Bäckerschicht ab 23 Uhr ist er dann fertig, wenn der Betrieb in der Backstube losgeht.

Der nächste Natursauerteig ist schon für den Abend angesetzt. Quelle: Christin Assmann

Auf die Frische kommt es an

Über Nacht wird dann gebacken und morgens frisch verkauft. „Frische schmeckt man“, betont der Profi. Und das kann jeder leicht erkennen. Denn frisches Brot ist schwer zu schneiden weiß der Bäcker. „Die wichtigste Zutat für lang anhaltend frisches Brot ist Wasser. Also versuchen wir das Wasser natürlich zu binden, mithilfe von Quell- und Brühstücken“, so Nilius weiter. Das bedeutet zum Beispiel bei einer Körnermischung wird kochendes Wasser zugegeben und dadurch verkleistert die Mischung und bindet die dreifache Menge Wasser. „Das ist bei uns die Frischhaltung“, erklärt de Bäcker.

Tipps für Hobby-Bäcker Salz nicht vergessen Wasser immer zuerst Teig ruhen lassen besser mit Sauerteig: flüssig im Supermarkt erhältlich oder beim Stern Bäcker selbst Ober-und Unterhitze im eigenen Ofen nutzen und auf Höchsttemperatur vorheizen Schale mit Wasser im Ofen sorgt für eine schönere Kruste Ist das Brot durch gebacken: Klopftest, wenn es hohl klingt, ist es fertig

Für die richtige Aufbewahrung und Frischhaltung zu Hause gibt es laut Fachmann zwei Möglichkeiten. „Wenn man nicht viel Brot isst oder allein ist – einfrieren. Dadurch kann man es am längsten frisch halten“, weiß er. Einfache Portionierung, schnelles Auftauen und längere Haltbarkeit sind die Vorteile. „Wichtig ist, dass das Brot atmen kann. Die Kruste soll das Wasser im Brot halten“, fährt Nilius fort. Aber die Feuchtigkeit entweicht nach und nach. Damit das Brot nicht anfängt zu schimmeln, wird es am besten in einen Stoffbeutel gewickelt und im Brotkasten aufbewahrt. „Wer behauptet, dass ein Brot nach einer Woche noch frisch schmeckt – da kann es nicht mit rechten Dingen vor sich gehen“, verrät der Traditionsbäcker. In seine Backstube wird „ehrliches Backen“ großgeschrieben.

Die Kruste ist der größte Geschmacksträger

„Mein Liebling ist das Bauernbrot, weil ich diese rustikale Art mag. Das Brot wird nicht mit der Sonne gebacken, wie wir sagen, sondern kriegt richtig Feuer unters Laib im Ofen. Das hat eine richtig knackige Kruste“, schwärmt der Sternbäcker. Die Hitze geht direkt ins Brot und es kriegt eine tolle Kruste. „Die Kruste ist der größte Geschmacksträger. Man kann in den Teig machen, was man will, aber die Kruste ist entscheidend“, betont Sven Nilius. Viele Rezepte hat er von seinem Meister übernommen, auch wenn er seine eigene Note mit ins Geschäft bringt. Dazu gehören „100 Prozent Dinkelbrot“, Dinkel-Walnuss-Brötchen und das Stern-Bäcker-Brot, das im Februar das Monatsspezial ist.

Von Christin Assmann