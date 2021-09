Kandelin: Deshalb soll die Gemeinde Süderholz eine neue Schule bekommen

Kandelin

Ein großes Bauvorhaben steht dem Ort der Gemeinde Süderholz bevor – die Grundschule wird neu gebaut. Noch ist es lange nicht so weit, über Baubeginn oder gar Fertigstellung zu sprechen, aber die ersten Pläne gibt es bereits, wie das neue Gebäude, das Grundschule und Hort unter einem Dach unterbringt, aussehen wird.

Acht Klassenräume soll es geben. Zu den Fachräumen zum Werken und Musizieren, die sich momentan im Hortgebäude befinden, soll ein zusätzlicher Fachraum für Kunst und Basteln hinzukommen. „Die wesentliche Einteilung sieht momentan so aus: In der oberen Etage sind die Klassenzimmer und im Erdgeschoss die Hortgruppen mit der Mensa als Multifunktionsraum zur Mehrfachnutzung“, erklärt Bürgermeister der Gemeinde Süderholz Alexander Benkert.

Konzept soll wie Ganztagsschule funktionieren

Das Konzept soll wie eine Ganztagsschule funktionieren und den Eltern ein neues Angebot schaffen. „Die Kinder müssen nicht mehr über den Hof laufen, sondern sind alle zusammen. Dadurch können Erzieher und Lehrer besser gemeinsam agieren“, so Benkert weiter. Diese hürdenlose Zusammenarbeit könnte dann durch das neue Gebäude manifestiert werden.

„Wir sind immer noch in den Vorplanungen. Hier stellen sich die Fragen: Was will ich, und wo lande ich damit und nach der Preisfindung bemisst sich dann der Wert“, weiß der Bürgermeister. Sobald diese Angaben konkretisiert werden können, soll es weitergehen.

Schülerzahlen und Prognosen sprechen für sich

Die aktuellen Schüler- und Hortzahlen zeigen, dass die Nachfrage und Inanspruchnahme der Plätze relativ gut aufgestellt ist. In Zukunft soll jedem Schüler ein Hortplatz angeboten werden sollen, für diesen Zeitpunkt soll der Bedarf auch gedeckt werden können. Daraus resultiert die Erweiterung der Räumlichkeiten. „Zum Thema Digitalisierung – da wird das Gebäude in Zukunft an seine Grenzen stoßen. Das können wir in einem Neubau verhindern. Auch das Belüftungssystem kann in der Planung mit moderner Technik integriert werden“, erklärt Benkert.

Anfänglich wurde in der Gemeindevertretung darüber beraten, was an der Schule gemacht werden müsste. Im letzten Herbst wurde dann ein Bauplan erstellt, dass im Gesamtkonzept neben der Schule auch Hof, Buswendeschleife und die Parksituation einbezog. Danach wurden mögliche Maßnahmen vorgestellt. „Erst mal ging es um Sanierung, aber mit Wärmedämmung und Fassade wäre die Liste nicht abgearbeitet“, erinnert sich Benkert.

Nur Ersatzneubau ist sinnvolle Lösung

Um Brandschutzanforderungen und zukünftige neue Auflagen nach den Inhalten der Schulbaurichtlinie erfüllen zu können, entstand mehr Raumbedarf. Nach eingängiger Prüfung wären Sanierung, Um- und Anbau nicht sinnvoll und schwer umsetzbar geworden. Sinnvoll wäre nur ein Ersatzneubau, vor allem wenn Schule und Hort in einem Gebäude zusammengefügt werden.

Dementsprechend wurden die ersten Entwürfe zum Raumprogramm erstellt und zur fachlichen Prüfung an die Schul- und Hortleitung weitergegeben, um mit Hinweisen und Wünschen der Erzieher und Lehrer ein umfassendes Gesamtkonzept erarbeiten zu können. „Auch die Planer haben schon tolle Ideen, um effektiv und vielseitig viel aus dem Neubau herauszuholen. Solange es im Rahmen des Budgets ist, soll das, was geht, auch umgesetzt werden“, betont der Bürgermeister.

Ersatzneubau soll am jetzigem Standort entstehen

Das Hortgebäude soll im ersten Schritt abgerissen werden, damit der Neubau auf dieser Fläche begonnen werden kann. Währenddessen könne der Unterricht fortgeführt werden. Erst im Anschluss soll dann auch das alte Schulgebäude weichen.

„Das Ganze ist nicht umsonst. Das Schulgebäude wird fünf Millionen kosten. Abriss und Schulhofneugestaltung kommen dazu obendrauf“, prognostiziert Benkert. Das nächste Ziel sei, bis 2023 die Förderung und Bewilligung für die drei Bauabschnitte Neubau, Schulhof und Buswendeschleife zu erhalten. Bis dahin werden in der nächsten Runde die Hinweise der Verantwortlichen ausgewertet.

Von Christin Assmann