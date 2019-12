Kandelin: Jürgen Bahls liebt die Blasmusik

Grimmen

Blasmusik ist in Kandelin und Umgebung ohne Jürgen Bahls kaum vorstellbar. In Greifswald geboren und in Zarnewanz und Kandelin zur Schule gegangen, hat der 80-Jährige immer in der Landwirtschaflicher Produktionsgenossenschaft gearbeitet. „Ich habe in der LPG (P) in Kandelin viel mit Technik zu tun gehabt. Bin Traktor, LKW oder Mähdrescher gefahren und dies 25 Jahre lang“, erzählt Jürgen Bahls. Der Senior hat nie geheiratet aber nun im Alter doch noch eine Lebenspartnerin gefunden. 66 Jahre gehört er zur Blaskapelle des Ortes, die zwar heute nicht mehr so oft unterwegs ist, aber immer noch aktiv. 40 Jahre gehört Jürgen Bahls zum Posauenchor. „Ich bin seit 66 Jahre aktiver Weidgenosse, es ist eine schöne Freizeitbeschäftigung und es ist einfach traumhaft auf dem Hochsitz rundherum die Natur zu genießen“, meint der Senior.

Von Walter Scholz