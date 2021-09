Kandelin

Die Freude bei Schülern und Lehrern der Kandeliner Grundschule war groß – zum Start des neuen Schuljahrs gab’s einen Satz neuer Laptops. Ein großer Schritt Richtung Digitalisierung und eine gute Ergänzung der modernen Ausstattung der Grundschule auf dem Lande.

Doch schnell kam die Ernüchterung. „Manchmal können nur fünf Kinder gleichzeitig arbeiten. Mehr geht nicht. Wenn dann der sechste oder siebte ins Internet geht, legt der alles lahm und alles stürzt ab“, berichtet Schulleiterin Annemarie Noack. Die schlechte Internetverbindung ist Grund für die eingeschränkten Möglichkeiten, den Unterricht mit digitalem Angebot zu ergänzen.

Handlungsbedarf

Das weckt bei Vater und Elternratsmitglied Martin Meisel Ungeduld und Argwohn. Der Rakower sieht eindeutig Handlungsbedarf. „Das Problem ist ja nicht erst seit gestern aufgetreten. Ich wünsche mir, dass zukünftig was passiert“, sagt Meisel. Die Lernstandserhebung läuft online und sei wichtig für die Lehrer, um den Wissensstand nach den Ferien analysieren zu können. „Die Kinder sollen ja auch an die neuen Medien herangeführt werden und im Unterricht wird das gut eingebunden. Doch wenn nur fünf Kinder gleichzeitig arbeiten können, kommt man ja nicht weit“, so Meisel weiter. Die Gemeinde solle mehr Druck beim Landkreis machen. „Wir sprechen hier ja von einer Grundschule und nicht über ein Eigenheim. Es geht ja nur um den Anschluss“, betont der Vater. Der letzte Schritt, der fehle, sei nur noch die Anklemmung vom Anbieter.

Nur der Anschluss fehlt noch zum besseren Internet

Es ist alles vorbereitet, Glasfaserkabel wurden verlegt und von der Gemeinde, dem Schulträger, besorgt. Doch bringt die neueste Technik wenig, wenn das Internet streikt. „Es wurde alles verlegt, danach ist nichts weiter passiert. Der Anschluss fehlt“, weiß die Schulleiterin. In Rücksprache mit dem Schulträger hat sich Noack nach neuen Infos über das weitere Vorgehen des Internetanbieters erkundigt. „Ich möchte den Schulträger auch nicht auf den Senkel gehen. Wenn die Gemeinde auf Nachfragen keine konkreten Antworten bekommt, kann uns auch keine Auskunft gegeben werden“, weiß Noack.

„Die Gemeinde setzt sich dafür ein. Wir haben dank des Schulträgers tolle Technik und gute moderne Lizenzen für Apps und Lernprogramme. Aber die schlechte Verbindung schränkt unsere Möglichkeiten ein“, so Noack weiter. Die Grundschule konnte in der Zeit des Lockdowns schnell online agieren und die Schüler mit Videokonferenzen unterstützen. Auch der Medienunterricht solle die Kinder in der Zeit der Digitalisierung gut an die Hand nehmen. Aber offline stoßen die moderne Ausstattung und Bemühungen der Lehrer an ihre Grenzen.

Deadline für den Raum Süderholz endet im Herbst

Dem Bürgermeister der Gemeinde Süderholz ist das Problem bekannt. „Wir drängen schon seit längerer Zeit darauf, dass der Breitbandanschluss ein Ende findet“, sagt Alexander Benkert. Durch die neuen Laptops kommt ein zusätzliches Erschwernis dazu: Updates. Die können nur zu Zeiten durchgeführt werden, in denen kein Unterricht stattfindet. „Wir versuchen das weiterhin zügig anzutreiben. Die Frist endet im Herbst. Zu dieser Deadline sollen laut Breitbandkoordinierungsstelle vom Landkreis der Bereich angeschlossen und freigeschaltet sein“, so Benkert weiter. Denn nicht nur die Grundschule wartet auf ein besseres Netz. Auch die Feuerwehr ist von der lahmen Verbindung betroffen.

„Der Ausbau ist für das dritte Quartal geplant. Also bis Oktober soll der Ausbau abgeschlossen sein“, bestätigt Sandra Lehmann, Sprecherin des Landkreises Vorpommern-Rügen. Die Planungsvorhaben werden in Zusammenarbeit mit der Telekom in regelmäßigen Abständen kalkuliert und weitergegeben.

Von Christin Assmann