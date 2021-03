Kandeliner Schüler pflanzen 1000 Bäume für den Klimaschutz

Willershusen

Ungeduldig wartet Oskar Gladrow aus Zarnewanz auf den Startschuss. Gemeinsam mit seinen Mitschülern aus den beiden vierten Klassen der Grundschule Süderholz in Kandelin will er Löcher für rund 1000 Bäumchen graben. 28 Viertklässler pflanzen die Bergahorne in einer Schonung in einem Umweltprojekt gegen den Klimawandel der Schule. „Die Idee dazu stammt von Sven Peck“, sagt Lehrerin Anne-Bärbel Lomber.

Der Forstdienstleister, der eine Firma für Landschafts- und Gartenbauarbeiten betreibt, ist an der Grundschule kein Unbekannter: Regelmäßig führt er Projekte mit den Kindern durch, erklärt Lebens- und Verhaltensweisen von Tieren, zeigt die Besonderheiten der Pflanzen, vermittelt Wissen über die verschiedenen Wurzeln und Lebensräume der einzelnen Baumarten.

„Der Baumpflanztermin ist unser Ersatztermin für die diesjährige Waldolympiade. Die gibt es in normalen Jahren – organisiert vom Forstamt Poggendorf. Grundschüler messen dann ihr Wissen über Wald & Co“, erzählt die Lehrerin. Wegen Corona findet die Waldolympiade 2021 nicht statt.

Zweiter Versuch wegen Trockenheit

Stattdessen wird jetzt mithilfe der Schüler eine Fläche von etwa einem halben Hektar aufgeforstet. „Das haben wir schon einmal versucht“, erzählt Revierförster Klaus Vorpahl, der beim Forstamt Poggendorf beschäftigt ist. Das Forstamt betreut die Flächen bei Willershusen, die Eigentum des Landkreises Vorpommern-Rügen sind. Doch aufgrund der anhaltenden Trockenheit in den vergangenen Jahren hatten die jungen Bäumchen nicht überlebt.

Zwei Jahre sind die kleinen Ahorne alt, die aus der Forstbaumschule Güstrow stammen und jetzt hier in den Boden kommen, nachdem Oskar und die anderen „Spatenkinder“ die Löcher vorbereitet haben. Im Abstand von gut 1,20 Meter sollen die Bäumchen stehen, damit sie auch genügend Platz zum Wachsen haben.

Diese Kahlfläche im Wald bei Willershusen sei aufgrund des Eschentriebsterbens entstanden, informiert Klaus Vorpahl. Nur bis Ende des Monats hätten sie Zeit für die Pflanzarbeiten. Denn dort sei ein Schreiadler-Brutgebiet und für den großen Vogel gilt ab April ein ganz besonderer Schutz. Auch jetzt dürfe man nur mit mindestens 300 Meter Abstand zu den Brutstätten arbeiten.

Ernte erst in 130 Jahren

Ob die jungen Bäume denn in diesem Jahr genügend Feuchtigkeit haben, um überhaupt wachsen zu können, wollten nicht nur die Kinder wissen. Vorpahl: „Ich hoffe das. Allerdings war es sonst noch viel nasser, man kam in dieser Jahreszeit nur mit Gummisstiefeln vorwärts“, antwortet er. Wässern könne man die jungen Pflanzen mitten im Wald nicht. Aber ihnen ansonsten gute Wachstumsbedingungen schaffen.

Beispielsweise in den nächsten drei bis vier Jahren mindestens einmal pro Jahr die Umgebung freimähen. Auch der Zaun, der die Bäume umgibt und gegen die Wildschweine schützt, werde noch repariert. Etwa 120 bis 130 Jahre müssen die kräftigsten Bäume dann wachsen, bis sie geerntet werden, informiert der Förster. Dann sind aus den dünnen Ästchen dicke, mindestens 50 Zentimeter dicke Stämme geworden, aus denen gutes Furnierholz produziert werden könne.

Doch erst einmal müssen die Ahorne ja in die Erde, um überhaupt anzuwachsen. Ein bisschen anstrengend sei das Löchergraben, sagt Oskar Gladrow. Aber solche Arbeiten sei er von zu Hause gewöhnt, wo er im Garten auch gern mit anpacke.

Umweltaktionen kommen bei Grundschülern an

Bereits im vergangenen Herbst waren die Kinder gemeinsam mit Sven Peck im Wald bei Zarnewanz unterwegs. „Diese Aktionen machen uns immer großen Spaß, erzählen Greta Westphal aus Lüssow, Henriette Rüger aus Groß Bisdorf und Leni Bartelt aus Kreutzmannshagen. „Im Herbst haben wir kleine Tiere in Gläsern gesammelt und sie unter die Lupe genommen“, berichtet Greta, während sie darauf warten, dass es genügend vorbereitete Pflanzlöcher gibt, um die Bäumchen in die Erde zu stecken. Und sie haben jede Menge Müll gesammelt. In wenigen Minuten sei ein richtig großer Berg zusammengekommen, erinnert sich Leni.

Doch dann ist erst einmal keine Zeit mehr für Erinnerungen – die die Jungen haben genügend Pflanzlöcher vorbereitet und Greta, Leni und Henriette kommen zum Zug, um schnell die nächste Reihe mit neuen Ahornen zu setzen.

Von Almut Jaekel