Grimmen

Sie haben klangvolle Namen wie Farbenzwerg, Perlfeh oder auch Hermelin. Was klingt wie Fabelwesen, sind Rassekaninchen. Und davon gab es am Wochenende im Kultur- und Ausstellungszentrum in Grimmen insgesamt rund 180 zu sehen. Erfahrene und auch junge Züchter aus ganz Vorpommern präsentierten am Wochenende bei der 21. Wasserturmpokalschau ihre Schönheiten und gaben damit einen Einblick in das zurückliegende Zuchtjahr.

Zwei der jüngsten vertretenen Züchter sind der achtjährige Julian Grahl aus Müggenwalde und die siebenjährige Jasmin Krüger aus Mesekenhagen. Sie gehören dem Grimmener Verein „M64“, dem Gastgeber der Ausstellung, an. Im Alter von fünf Jahren hat Jasmin ihre ersten schwarz-weißen Farbenzwerge bekommen. „Die Rasse habe ich mir selbst ausgesucht. Ich finde sie so hübsch“, erzählt sie. Genauso wie Julian ist die Siebenjährige mit der Kaninchenzucht aufgewachsen. Bei Krügers hat jedes Familienmitglied eine eigene Rasse. Während Papa René Weiße Wiener züchtet, sind es bei der Mama blauäugige Hermeline. „Und meine große Schwester züchtet auch“, berichtet das aufgeweckte Mädchen.

Tierzucht lehrt Verantwortung

René Krüger freut sich, dass seine Töchter sich ebenfalls für die Kaninchenzucht begeistern. „Es formt den Menschen. Kinder lernen, Verantwortung zu übernehmen“, begründet er. Und mit der Verantwortung hat Jasmin überhaupt kein Problem. Füttern, Wasser geben, kämmen, Buchten ausmisten: Das macht sie allein. Und der Vater sieht noch einen weiteren Vorteil: „Die Kinder lernen, das Fleisch zu schätzen. Sie wissen, dass es nicht im Supermarkt wächst und Arbeit in der Aufzucht steckt.“ Und so findet es auch Jasmin nicht schlimm, dass das ein oder andere Tier, das züchterisch nicht dem Idealbild entspricht, im Bräter oder Kochtopf landet. Ganz im Gegensatz zum achtjährigen Julian, der seit einem Jahr die Rasse Perlfeh züchtet. „Ich mag nicht so gern Kaninchenfleisch essen“, verrät er.

Ausstellung kommt an

Insgesamt 19 Mitglieder hat der Grimmener Rassekaninchenzuchtverein „M64“. Darunter sind neben Jasmin und Julian zwei weitere Jungzüchter. „Eine solche Ausstellung können wir mit so wenigen Mitgliedern nur dank unserer Sponsoren auf die Beine stellen“, sagt Vereinsvorsitzende Janine Sturm. Dass sich der Aufwand durchaus lohnt, zeigt die Besucherzahl. „Allein am Sonnabend waren rund 100 Besucher hier, darunter viele Kinder“, berichtet sie.

Bester Jungzüchter kommt aus Klein Lehmhagen Bei der 21. Wasserturmpokalschau der Grimmener Rassekaninchenzüchter wurden Züchter für ihre Zuchtergebnisse ausgezeichnet. Den besten Rammler, einen Schwarzen Wiener, stellte Marcel Logall aus Demmin. Die beste Häsin, eine Helle Großsilber, präsentierte Hans-Joachim Westendorf aus Ribnitz-Damgarten. Mit einem der insgesamt vier Wasserturmpokale wurden Erika Wolf und Ernst Dalchow vom Grimmener Verein, Hans-Joachim Westendorf, sowie Jürgen Hakelberg aus Ribnitz-Damgarten bedacht. Letzterer stellte auch die beste Zuchtgruppe. Als bester Jungzüchter wurde Paquale Fiedler aus Klein Lehmhagen (gemeldet beim Stralsunder Verein) ausgezeichnet.

Beim Verein schaut man auf ein erfolgreiches Zuchtjahr zurück. „Die Herausforderung ist jedes Jahr, die Merkmale einer Rasse laut Standard so gut wie möglich herauszuzüchten. Das ist vielen der insgesamt 33 Aussteller sehr gut gelungen“, schätzt Clemens Boljahn vom Verein „M64“ ein. In den Genuss, den besten Rammler – diesen präsentierte der Demminer Züchter Marcel Logall – bestaunen zu können, kamen aber nur die wenigsten Besucher. „Der wurde bereits 15 Minuten nach der Ausstellungseröffnung verkauft“, berichtet er.

Viele Tiere wechseln den Besitzer

Nathalie Konschak (5) aus Samtens besuchte am Sonntag mit ihrer Familie die Rassekaninchenausstellung und verliebte sich in die Tiere. Quelle: Anja Krüger

„In diesem Jahr haben viele Tiere den Besitzer gewechselt“, fügt er hinzu. Auch die fünfjährige Nathalie Konschak hätte so gern eines der Kaninchen mitgenommen. „Ich mag auch so gern eins haben“, sagt sie zu ihrer Mutter mit flehendem Blick.

Das kleine Mädchen aus Samtens auf der Insel Rügen nutzte mit ihrer Familie einen Besuch bei der Oma in Grimmen für einen Ausflug zur Ausstellung. Diesmal konnte ihre Mutter ihr diesen Wunsch nicht erfüllen. „Aber vielleicht irgendwann“, sagt sie.

Anja Krüger