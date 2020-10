Erstmals in der 38-jährigen Geschichte des Carnevalclubs in Richtenberg (Vorpommern-Rügen) wird der legendäre Umzug samt Faschingstrubel abgesagt. Doch so schnell geben die Narren nicht auf. Sie haben sich für den 11.11. dennoch etwas einfallen lassen – genau wie die Karnevalisten in Velgast, die in die 35. Session starten.