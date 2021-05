Karsten Kraehmer setzt auf den Slogan „Sie kennen mich ...“

Grimmen

Karsten Kraehmer geht als Einzelkandidat bei den Bürgermeisterwahlen am 6. Juni ins Rennen. Der Grimmener Fotograf ist 52 Jahre alt, wurde in Greifswald geboren, ist verheiratet und hat drei Kinder. Sein Fotoatelier gibt es in der Trebelstadt bereits seit 1905 – auch der Uropa, Opa und Vater arbeiteten am selben Standort.

Karsten Kraehmer besuchte von 1975 bis 1985 die „POS Friedrich Wilhelm Wander“ in Grimmen. Seit 1982 ist er Mitglied im Anglerverband „Kirrblick e. V.“ in Zingst. Von 1985 bis 1987 absolvierte der Bürgermeister-Kandidat eine Fotografen-Ausbildung im elterlichen Unternehmen. Von 1987 bis 2004 war der Grimmener dann auch dort in einem Angestelltenverhältnis als Fotograf tätig. In den Jahren 1991 und 1992 absolvierte er seinen Grundwehrdienst bei der Bundeswehr in Idar-Oberstein und Prenzlau. Karsten Kraehmer ist motorsportbegeistert – war von 1993 bis 1999 Mitglied und Vorsitzender des „Motorsportclubs Vorpommern e. V.“

Beginnend im Jahre 1993 absolvierte er eine dreijährige Meisterausbildung bei der Handwerkskammer Berlin-Brandenburg. Im Jahre 2005 übernahm der heute 53-Jährige das Familienunternehmen. Zuletzt wurde er 2017 Mitglied des „Jugendweihevereins Vorpommern-Rügen e. V.“. Nun bewirbt er sich mit dem Slogan „Sie kennen mich ...“ als Kandidat für die bevorstehenden Bürgermeisterwahlen.

Eine Entscheidung, die in Ihnen schon länger gereift ist?

Ja – definitiv. Also ich beschäftige mich seit mindestens drei Jahren mit dem Wunsch, Bürgermeister meiner Heimatstadt zu werden. In dieser Zeit ist die Idee immer weiter gereift und nun möchte ich um das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger werben.

Ihr Wahlslogan lautet „Sie kennen mich ...“. Spielt dies auf ihre Arbeit als einziger Fotograf der Stadt Grimmen an?

Ich denke, viele Bürgerinnen und Bürger der Stadt habe ich schon mal vor meiner Kamera gehabt. Bei Pass- oder Bewerbungsbildern, zur Kinderaufnahme, bei Familienfeiern oder der Hochzeit habe ich die meisten Einwohner schon einmal begleitet. Dadurch konnte ich zu vielen Leuten der Stadt und den umliegenden Gemeinden ein sehr freundschaftliches Verhältnis aufbauen. Dies merke ich besonders jetzt, als meine Kandidatur bekannt wurde. Mir wurde sehr viel Vertrauen zugesprochen und dies zeigt mir, dass es die richtige Entscheidung war. Im Falle eines Wahlsieges würde es zudem eine nachfolgende Fotografin geben.

Was glauben Sie, qualifiziert Sie für dieses Amt?

Ich bin ein Arbeiter – sitze nicht selten bis spät in die Nacht in meinem Arbeitszimmer. Diese Energie würde ich gerne als Bürgermeister noch mehr in die Stadt einbringen. Fakt ist aber: Ich habe sehr großen Respekt vor diesem Amt – bin mir aber sicher, den Aufgaben gewachsen zu sein und mit vielen Hinweisen aus der Bevölkerung und Ratschlägen aus der gut aufgestellten Verwaltung unsere Stadt noch liebenswerter machen zu können.

Wie kann es Ihnen gelingen, die Stadt – wie Sie es beschreiben – noch liebenswerter zu machen?

Es sind oft die kleinen Veränderungen. Wenn Sie heute durch unsere Stadt gehen, sehen Sie gepflegte Blumenbeete und Rabatten, die das ganze Jahr aus Grimmen eine blühende Stadt machen. Das passiert aber nicht von alleine, hier sind die Mitarbeiter des Stadtbauhofes im unermüdlichen Einsatz. Diese kleinen Dinge machen unsere Stadt zu einem Wohlfühlort. Ich möchte keine „Luftschlösser“ bauen und irgendwelche nicht einhaltbaren Versprechungen machen, sondern alle realistischen Möglichkeiten nutzen, um die Stadt voranzubringen. Klar ist es möglich, mit Fördergeldern eine Schwimmhalle zu bauen. Diese muss dann aber aus der kommunalen Stadtkasse unterhalten werden. Viel sinnvoller ist es doch, dieses Geld in die vorhandenen Spiel- und Sportanlagen, das Naturschwimmbad oder den Heimattierpark zu stecken.

Was sind denn realistische Entwicklungsschritte für Grimmen?

Diese muss man natürlich auf die verschiedensten Bereiche runterbrechen. Vielleicht ein Beispiel: Das Einkaufsverhalten hat sich in Pandemie-Zeiten verändert. Weg vom Einzelhandel – hin zum Onlinehandel. Die Buchhändlerin Frau Martens prägte in Grimmen einst den Satz „Kaufen Sie in dieser Stadt – damit sie eine Zukunft hat“. Der Lockdown trägt natürlich nicht zur Belebung der Innenstadt bei – hier gilt es, nach der Pandemie erst einmal Aufbauarbeit zu leisten.

Wie sieht diese nach Ihren Vorstellungen aus?

Es muss eine Wiederbelebung der Innenstadt geben. Ich setze mich für die Einführung eines Wochenmarktes mit regionalen Anbietern ein. Es muss ein neues gastronomisches Konzept für die Innenstadt erarbeitet werden. Zudem sehnen sich die Leute nach unseren traditionellen Volksfesten. Diese gilt es, zu erhalten und weiter auszubauen. Angefangen vom Kindertagsfest, über das Maibaumfest bis hin zu den beliebten Stock-Car-Rennen.

Ist die Wirtschaft in der Stadt gut aufgestellt?

Wir haben ein gut aufgestelltes Gewerbegebiet am Stadtwald. Dies ist eine gute Nachricht. Es wird in den nächsten Jahren aber darum gehen, das hervorragende Potenzial am Wirtschaftsstandort „Pommerndreieck“ zu nutzen. Denn, wer seinen Lebensmittelpunkt in Grimmen gefunden hat, der möchte auch eine Arbeitsstelle in der Nähe finden. Das „Pommerndreieck“ und eine intensive Zusammenarbeit mit der Gemeinde Süderholz bieten optimale Bedingungen und jede Menge Erweiterungspotenzial – sei es nun für Logistikunternehmen, Speditionen oder kleinere Industrie- und Handelsunternehmen.

Wie sehen Sie die Vereinsarbeit in Grimmen aufgestellt?

Sie ist sehr gut aufgestellt. Ein Verein lebt aber nur mit vielen ehrenamtlichen Helfern und Übungsleitern, die in hingebungsvoller Arbeit alles in Bewegung halten. Dies muss auch vonseiten der Stadt ständig gewürdigt werden. Aktionstage, wie der bereits eingeführte Ehrenamtstag, müssen weiter ausgebaut werden. Zudem braucht es die volle Unterstützung, um der Vereinsarbeit einen Rahmen zu schaffen, in dem gut agiert werden kann. Dies gilt insbesondere auch für die freiwillige Feuerwehr – deren Unterstützer ich seit vielen Jahren bin. Sie leistet Außergewöhnliches und könnte sich meiner vollen Unterstützung sicher sein.

Was sagen Sie zum Thema „GWG“?

Den Erhalt der Grimmener Wohnungsbaugesellschaft in kommunaler Hand befürworte ich. Hier würde eine Entschuldung durch Land und Bund den finanziellen Spielraum für dringend notwendige Sanierung bringen.

Was würden Sie den Wählerinnen und Wählern gerne noch mit auf den Weg geben?

Versprechen kann ich Ihnen mit gutem Gewissen, dass ich mich mit ganzem Herzen und großer Kraft für das Wohl meiner Heimatstadt und ihrer Einwohner einsetzen werde. Meine Aufgabe sehe ich als Bindeglied zwischen Ihnen und der Stadtverwaltung. Ich weiß, dass viele Leute in Pandemiezeiten auch ein Gefühl der Angst verspüren und sich vielleicht nicht sicher sind, ob sie in ein Wahllokal gehen sollen. Darum würde ich mich freuen, wenn jene Leute trotzdem ihre Stimme abgeben und an der Briefwahl teilnehmen würden.

Von Raik Mielke