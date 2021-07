Kaschow: Anstoß auf dem 1. Footgolfplatz in MV 

Kaschow

Am Sonntag wurde der erste Footgolfplatz Mecklenburg-Vorpommerns beim ersten Turnier eingeweiht. Auf dem Golfplatz in Kaschow haben 16 Teams von Vereinen und Firmen aus der Region mit unterschiedlichen Startzeiten den Ball ins Loch gekickt. Neben der Mannschaft von Mitarbeitern des Golfhotels und der Post haben unter anderem auch Fußballer des Grimmener SV und SV Kandelin sowie die Handballer mit Spielerinnen aus der HSV Frauenmannschaft mit Trainern teilgenommen.

Die Idee des Footgolfplatzes sei relativ schnell und spontan umgesetzt worden. „Der Chef hat sich die Anlage von Rene Schmitt im Erzgebirge angesehen und da kam der Ball schon ins Rollen“, erzählt Ulrike Baer, Marketingchefin des Golfhotels. „Wir wollten auch den Familien und Einheimischen ein Angebot schaffen, das sie interessiert und Spaß macht“, so Baer weiter. Der Platz ist derselbe, nur die Löcher wurden extra vermessen, ausgehoben und mit Fahnen bestückt. Doch ob mit Schläger oder Fuß – die gleichen Regeln gelten. „Man muss die Bälle mit so wenig Schüssen wie möglich versenken. Die Vorgaben wurden dementsprechend berechnet. Und alles wird in der Scorekarte eingetragen“, erklärt Baer.

Vor dem ersten Anstoß. Rene Schmitt (Mitte) gebührt die Ehre des Eröffnungsstoßes auf dem ersten Footgolfplatz in MV. Quelle: Christin Assmann

Dann kann das Turnier beginnen – der erste Anstoß gebührt André Schmitt, der mit seinem Team aus dem Erzgebirge angereist ist. Seit 2019 hat Schmitt auf seinem Golfplatz in Oederan Ortsteil Gahlenz, einen Footgolfplatz integriert, der sehr gut angenommen werden soll. „Es ist einfacher, jemanden mit Fußball auf den Golfplatz zu bekommen als mit Golf. Gleichzeitig lernen die Spieler auch die Anlage kennen und probieren sich vielleicht auch mal im klassischen Golf aus“, so Schmitt und betont weiter: „Deutschlandweit gibt es nur vier Plätze, die das anbieten. Und die Leute sehen, dass Golf nicht nur was für Schnösel ist“.

Ein Tipp vom Profi ist Präzision. „Der erste Schuss muss nicht unbedingt sitzen. Entscheidend ist, den Ball genau zu patten, sprich einzulochen. Kurz davor ist es wie Elfmeterschießen“, weiß der Footgolfer.

Die Teams der Vereine spielen mit gewohntem Ehrgeiz

Sören Blietz, Rechtsverteidiger beim GSV, schafft auch Loch 21 in vorgegebener Schusszahl. Quelle: Christin Assmann

Sören Blietz, Rechtsverteidiger der zweiten Männermannschaft des GSV, ist der einzige in dem Dreierteam, der das Spiel bereits ausprobiert hat. „Ich hab Footgolf schon mal in Dänemark gespielt. Da war ich etwas schlechter als die Lochvorgabe“, sagt Blietz. Daneben sehen sich die Teamkollegen nicht benachteiligt. „Der Ehrgeiz zu Gewinnen ist immer da, aber heute geht es darum, die Anlage kennenzulernen und Spaß zu haben. Vielleicht können wir das im Verein zur Vorbereitung oder für Mannschaftstreffen nutzen“, sagt Steffen Krüger, Trainer. Er hat sich immerhin schon mal beim klassischen Golf versucht.

Auch aus dem Team des HSV haben Anja und André Schuhknecht schon mit dem Fuß gegolft. Dass viele Fußballer an dem Turnier teilnehmen, motiviert die Handballer. „Ich spiele auch gerne mal Fußball, im Training nutzen wir das auch schon zur Aufwärmung. Mal gucken, wie viel Stöße wir brauchen“, erzählen die Spieler. Auch die Handballer lässt der sportliche Ehrgeiz in dem ungewohnten Sport nicht los. „Ein bisschen Ansporn ist ja immer vorhanden. Wir gewinnen schon gerne. Aber wir lassen uns überraschen und spielen aus Vergnügen“, so Schuhknecht weiter.

Beim Team der Mitarbeiter lief es bei der Probepartie im Vorfeld ganz gut. Doch Loch 12 und 21 sollen für die meisten nicht einfach zu spielen gewesen sein. „Bei Loch 12 ist die Enge nicht so einfach, da fliegt der Ball auch schon mal gerne ins Wasser und Loch 21 steht um die Kurve, da ist die Fahne nicht so leicht zu sehen“, weiß Ulrike Baer. Neben Wasserhindernissen, Hügeln und Sandbunkern erschwert vor allem der Wind das Spiel. Dafür hat Michel Max, Spieler beim SV Kandelin, folgenden Tipp: „Sehr viele flache Bälle spielen. Man würde meinen, dass viele hohe Bälle den Erfolg bringen, aber der Wind hat zu großen Einfluss“.

Außerdem haben die zwei Teams des Kandeliner SV schnell gemerkt, ohne Fahne lässt es sich besser einlochen. „Wir wollten das Turnier heute als Team ausprobieren und es macht echt Spaß, ist eine tolle Sache und super organisiert“, sagt Reinhard Rahn, Vereinsvorsitzender. Der Verdacht liegt nahe, dass die Spieler beim Footgolf einen deutlichen Vorteil haben. „Ein richtig guter Fußballer muss hierbei nicht automatisch im Vorteil sein. Ich denke, das unterschätzt man auch schnell“, so Max. Für das Team ist klar, sie wollen auf´s Podium. Und Hauptsache vor dem GSV. „Eine kleine Rivalität besteht ja immer noch“, sagt Max lachend. Allzu viele Schläge haben die Jungs nicht auf der Karte, aber noch weiß keiner, wie sich die Konkurrenz schlägt.

Das Team mit dem höchsten Damenanteil wird vom HSV gestellt. "Ich habe nicht erwartet, dass es so gut wird", sagt Anja Schuhknecht (2. links). Quelle: Christin Assmann

Nach dem letzten Loch im Team des HSV sieht es für André Schuhknecht und Emily Jendraschek nicht schlecht aus. „Es hat echt Spaß gemacht. Ich hab nicht erwartet, dass es so gut wird“, sagt Anja Schuhknecht. „Vielleicht wäre ein Schiedsrichter hilfreich, man muss ja jetzt hoffen, dass alle ehrlich sind“, fügt André Schuhknecht hinzu. Aber es verbindet die Sportler und man lernt gleichzeitig den Platz und auch das Golfen besser kennen“, so Anja Schuhknecht.

„Wir werden das für Mannschaftsabende wahrnehmen und privat wird der ein oder andere garantiert auch vorbeikommen“, dabei sind sich die Teams einig. Das wird dienstags und freitags ab 16 Uhr und sonntags ab 13 Uhr möglich sein. Der Platz wird in Doppelnutzung betrieben, doch vorerst zu separaten Zeiten, damit die Footgolfer und Golfer sich nicht gegenseitig gefährden können. Für Events oder Junggesellenabschiede sind die Zeiten nicht in Stein gemeißelt, das kann gerne im Vorfeld besprochen werden“, sagt Baer.

Das Turnier findet nach fünf Stunden sein Ende. Für einen Platz auf dem Podest hat es für keinen der regionalen Vereine gereicht. In der Mannschaftswertung liegen der SV Kandelin Team auf dem vierten Platz und der HSV Grimmen auf dem fünften Platz nur knapp daneben. Michel Max schoss sich in der Einzelwertung der Herren auf den dritten Platz. Und die Mädels des HSV-Teams räumten ebenfalls in der Einzelwertung der Damen Platz zwei (Emily Jendraschek), Platz drei (Jasmin Stubbe) und Platz vier (Anja Schuhknecht) ab.

Von Christin Assmann