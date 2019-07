Kaschow

Mit einer schwungvollen Handbewegung schmeißt Bar-Tender Ralf Grünberg eine Gin-Flasche in die Luft und fängt sie anschließend wieder auf und gießt die Spirituose ins vorgekühlte Glas. „Ein bisschen Show gehört dazu. Dies erwarten die Gäste“, meint der 30-Jährige. An fünf Tagen in der Woche steht er in der neuen Bar im Golfpark Strelasund hinter dem dem Tresen.

Jetzt hat auch Anna ihr Andenken

Kaschow trägt den Beinamen „Kaiserreich“. Die Wortschöpfung wird häufig mit der früher ansässigen Familie Frettwurst in Verbindung gebracht. Diese bewirtschaftete über mehrere Generationen die Kneipe des Ortes. Und eben diese Kneipe stand im Gegensatz zu den Höfen der Pächter auf Eigenland. Grund genug für einen Kneiper zu behaupten, er sei Kaiser von Kaschow. „Wir haben im Golfpark diese Tradition aufgegriffen und beispielsweise unsere Gaststätte nach eben diesem Kneiper benannt. Und unser Tanzsaal trägt den Namen seiner Tochter ’Clara’. Nur seine zweite Tochter ’Anna’ wurde bis dato nicht bedacht“, erklärt Ralf Grünberg und sagt: „Dies haben wir nun nachgeholt und unsere neue Bar nach ihr benannt.“ Ab sofort kann man so in „ Annas Eck“ die Abende genießen.

Bar-Tender oder Bar-Keeper?

Und eben in dieser Bar ist Ralf Grünberg für das Wohl der Gäste zuständig. Doch wer jetzt glaubt, er sei der Bar-Keeper liegt falsch. „Ich bin zertifizierter Bar-Tender. Einem Bar-Keeper gehört die Bar, ein Bar-Tender arbeitet hinter dem Tresen“, erklärt er. Und um bestens für die neue Aufgabe vorbereitet zu sein, besuchte Ralf Grünberg die Rostocker Bar-Schule und legte in dieser ein IHK-Zertifikat ab. „Es ging neben der Spirituosen-Kunde, sowie Marketing- und Kalkulation-Einheiten natürlich auch um den Show-Faktor hinterm Tresen“, sagt er und beschreibt: „Ein tolles Flair gehört dazu. Besucher eine Bar wollen heutzutage etwas erleben.“

Ralf Grünberg : „Bar-Tender haben immer ein offenes Ohr“

Und zu einem angenehmen Aufenthalt gehört auch ein guter Kontakt zwischen Bar-Tender und Gast. „Hinterm Tresen muss man immer ein offenes Ohr haben. Man hört zu, gibt Ratschläge oder führt einfach Gespräche über die verschiedensten aktuellen Themen“, erklärt Ralf Grünberg und betont: „Diese Arbeit macht mir sehr viel Spaß. Ich genieße den ständigen Besucher-Kontakt.“

An fünf Tagen in der Woche geöffnet

Vorerst hat „ Annas Bar“ lediglich an zwei Tagen in der Woche geschlossen. Von Montags bis Donnerstag können die Gäste den einen oder anderen leckeren Drink von 19 Uhr bis Mitternacht genießen. Am Freitag und Sonnabend hat die Bar sogar bis 1 Uhr geöffnet. „ Annas Bar ist sozusagen eine Erweiterung unseres kulinarischen Gaststätten-Angebots. In der Regel ’fällt der Hammer’ dort um 22.30 Uhr. Künftig haben Gäste dann die Möglichkeit den Abend in der Bar ausklingen zu lassen“, sagt Ralf Grünberg.

Bis zu 40 Cocktail-Kreationen

Besonders stolz ist der „Bar-Tender“ auf die Vielzahl an Cocktails. „Wir haben 15 Cocktails in der Karten. Durch die unterschiedlichen Kreationen komme ich hiermit locker auf 40 Kreationen“, sagt er und zählt auf: „Wir haben beispielsweise elf Gin-Sorten, mehr als zehn verschiedene Whiskeys, diverse Weine, aber auch unterschiedliche Wodka-Sorten im Angebot. Zudem arbeiten wir nur mit selbst gepressten Säften und frischen Kräutern.“

Raik Mielke