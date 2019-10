Kaufhaus in Grimmen: Gründete Karstadt von hier aus sein Imperium?

Grimmen

Einst galt das Kaufhaus in der Grimmener Innenstadt als Vorreiter. Das Prinzip, so ein breites Sortiment in einem einzigen Gebäude anzubieten, war neu und fand großen Anklang bei den Kunden. „Das Grimmener Kaufhaus war eines der Ersten seiner Art im Osten Deutschlands“, bestätigt auch Stadtführer Sven Thurow.

Von Zeitzeugen erfuhr er, dass Gerüchte kursieren, der Unternehmer Rudolph Karstadt habe in Grimmen gelernt und später in Wismar begonnen, sein Warenhaus-Imperium aufzubauen. Doch es bleibt bei einem Gerücht. „Keine Aufzeichnungen belegen, dass Karstadt in Grimmen in die Lehre ging“, sagt Dr. Sabine Fukarek, Leiterin des Heimatmuseums.

Sie hat die alten Dokumente studiert. Nach Karstadts Ausbildung im väterlichen Geschäft, einer Färberei mit angeschlossener Warenhandlung, arbeitete er bis zu seinem 25. Lebensjahr als Angestellter in der Schweriner Firma seines Vaters. Am 14. Mai 1881 eröffnete er mit einem Kapital von 1000 Talern, das ihm sein Vater geliehen hatte, gemeinsam mit seinen Geschwistern Sophie-Charlotte und Ernst in Wismar ein „Tuch-, Manufaktur- und Confectionsgeschäft“.

Schon 1885 wurden hier Waren verkauft

Doch auch ohne den bekannten Unternehmer zeugt das Kaufhaus in Grimmen von einer langen Tradition. Hier wurde Geschichte geschrieben. Belegen kann Sabine Fukarek beispielsweise, dass nachweislich bereits im Jahr 1885 der jüdische Kaufmann Naphtali Lychenheim Mitglied der Kaufmännischen Belegschaft in Grimmen und Eigentümer des Hauses in der Mühlenstraße war.

„Vermutlich hat er in dieser Zeit einen kleineren Handel betrieben und über dem Geschäft gewohnt“, sagt Sabine Fukarek. Von 1897 bis 1936 übernahm dann Peter Horst das Geschäft und führte die große Kaufhaus-Tradition nach Grimmen.

Viele Betreiberwechsel ab 1936

Im Heimatmuseum können Besucher eine Nähmaschine aus dieser Zeit von nahem betrachten. „Alle großen Händler, die viele Nähmaschinen von einer Firma bezogen und verkauften, durften ihren Namen auf den Nähmaschinen verewigen“, erklärt die Leiterin des Heimatmuseums. Nun ziert das Ausstellungsstück, das eine Leihgabe eines Grimmener Bürgers ist, das Signet: Kaufhaus Peter Horst Grimmen.

Horst führte das Kaufhaus bis 1936, dann übernahm es Erich Todenhagen, der es bis 1945 leitete. Bis zum Umzug in das ehemalige Kaufhaus Ramelow in der Sundischen Straße war die Verwaltung der „Konsum Genossenschaft“ des Kreises in dem Haus untergebracht. Anschließend betrieb die „ Handelsorganisation“ das Kaufhaus, das seit 1954 als „ Kaufhaus Magnet“ bezeichnet wurde.

Lange Schlangen im HO-Kaufhaus „Magnet“

Bilder in der Chronik zeigen, wie lang die Schlangen damals vor den Verkaufstresen waren. Nach der Wende übernahm dann 1990 die „Kölner Kaufhalle AG“ das große Geschäft und benannte es in „Kaufcenter“ um. Am 1. Oktober übernahm „ Kaufhaus Stolz“ die Geschäfte und kaufte auch das Gebäude.

Doch die lange Tradition ist nun beendet. Das „ Kaufhaus Stolz“ in der Grimmener Innenstadt schließt. Nach dem Räumungsverkauf wird das Geschäft schließen. Wie Uwe Hornung aus der Geschäftsleitung mitteilte, werde „Stolz“ zwar das Gebäude behalten, es werde aber definitiv an dieser Stelle kein Kaufhaus mehr betrieben.

Das Familienunternehmen stehe in engem Kontakt mit der Stadt Grimmen. Es sei nicht ausgeschlossen, dass in der Mühlenstraße weiterhin „Handel betrieben wird“. Dann jedoch in verkleinerter Form. Zu den Gründen der Schließung wollte Uwe Hornung keine Auskünfte geben.

