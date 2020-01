Kaufhaus Stolz in Grimmen schließt: Nun bestimmen die Kunden den Preis

Grimmen

So voll war es im Outlet-Stolz in der Grimmener Innenstadt schon lange nicht mehr. Unwillkürlich denkt man: „Gibt’s hier was umsonst?“ Nicht ganz. Aber fast. In dieser Woche bestimmen die Kunden den Preis und dürfen der Kassiererin so viel Geld geben, wie sie möchten.

Es ist eine ungewöhnliche Rabatt-Aktion von dem Kaufhaus: Maximal 20 Teile darf jeder Kunde kaufen. Dann liegt es im eigenen Ermessen, wie viel einem die Ware wert ist. Die meisten geben nur einen Bruchteil des ursprünglichen Preises aus. Geiz scheint wirklich geil zu sein.

Im Kaufhaus entstehen Wohnungen

Bereits im September des vergangenen Jahres wurde bekannt, dass das traditionsreiche Kaufhaus in der Mühlenstraße schließen wird. „Und das, sobald die Ware abverkauft ist“, teilte Uwe Hornung, Prokurist im Kaufhaus Stolz, damals mit. Das Haus, das als eines der ersten Kaufhäuser im Osten galt, wurde bereits an Herbert Hillebrand von der Hillebrand-Gruppe verkauft. Ein Geschäft wird an dieser Stelle nicht mehr eröffnen. Hillebrand wird das Haus renovieren und Wohnungen entstehen lassen. Doch zunächst muss die Ware an die Kunden gebracht werden.

Vier Verkäuferinnen bewältigen den Ansturm auf die zwei Kassen. Eine lange Schlange bildet sich trotzdem. Zu groß ist die Versuchung, zu niedrig sind die Preise. Eine Dame legt mehrere Pullover und Hosen auf den Ladentisch. „Was möchten Sie zahlen?“, fragt die Kassiererin den ungewöhnlichen Satz. Die Frau antwortet nur leise und schiebt drei Euro in Richtung der Kasse – mehr als nur ein Schnäppchen. Sie ist damit keine Ausnahme. Die Körbe der Kunden sind randvoll, doch mehr als drei oder vier Euro gibt niemand freiwillig.

Kunden werden zu Schnäppchenjägern

Mitten ins Getümmel hat sich auch Heidi Bünger (63) gestürzt. „Eine super Aktion“, findet sie und blickt auf ihren Korb. Unterwäsche, „ Star Wars“-Shirts für ihren Neffen und Tassen stapeln sich darin. „Ich kaufe auf Vorrat. Meine Rente ist klein, das Geld knapp und die Sachen sind schön.“

Heidi Bünger lebt in Euskirchen ( Nordrhein-Westfalen) und macht regelmäßig Urlaub in Grimmen. Und zu ihren Urlauben gehört seit Jahren auch ein Besuch im Kaufhaus Stolz. „Es ist sehr schade, dass der Laden schließt. Ich habe hier immer so gern eingekauft. Die Verkäuferinnen sind so nett und beraten einen gut. Auch vor dieser Aktion gab es hier immer schöne günstige Sachen.“ Sie bedauert, dass sich das alteingesessene Geschäft aus der Innenstadt zurück- zieht. „Es wird von Jahr zu Jahr ruhiger in der Innenstadt“, beobachtete sie.

Den Kunden fällt es schwer, einen eigenen Preis zu bestimmen. Käthe Rumphorst (64) überlegt eine Weile: „Fünf Euro pro gefüllten Korb. Aber es ist wirklich schwer“, bestätigt sie. Schon am Vortag sei sie erfolgreich auf Schnäppchenjagd gewesen und habe am Abend ihrem Sohn davon erzählt: „Der wollte mir das gar nicht glauben und sagte dann, diese Aktion sei ja fast schon Ladendiebstahl“, wiederholt sie lachend.

Trauer über die Schließung

Der Kundenstrom reißt nicht ab. Die Verkäuferinnen bewahren trotz der haarsträubenden selbst gewählten Preise ihre Ruhe und ihre Höflichkeit. Immer wieder ertönt an der Kasse die Frage: „Und was möchten Sie zahlen?“ Außer auf Tabakwaren gilt die Aktion für alle Artikel des großen Sortiments.

Ilse Donner (80) aus Grimmen ist die Sache nicht ganz geheuer. „So was habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht erlebt“, staunt sie. Doch die Traurigkeit überwiegt auch bei ihr: „Wo sollen wir alten Menschen denn jetzt noch einkaufen gehen, wenn Stolz schließt? Ich kann doch nicht Auto fahren und lebe im betreuten Wohnen.“ Dann geht sie langsam weiter durch die Gänge und genießt einen ihrer letzten Einkaufstouren im Kaufhaus Stolz.

