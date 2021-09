Keffenbrink

Nur schwerlich kann man den einstigen Glanz des um 1900 errichteten Gebäudes erahnen, wenn man auf das heute denkmalgeschützte Herrenhaus von Keffenbrink stößt. Der Turm ist abgebrochen, alle Wände wurden zu DDR-Zeiten glatt verputzt. Das Haus befindet sich seit 2016 in Privatbesitz und ist nur teilweise bewohnt.

Das Herrenhaus liegt in einem circa sechs Hektar umfassenden Park. Davor grasten beim Besuch der OSTSEE-ZEITNG zwei Pferde. Die Keffenbrinker scheinen eine Vorliebe für die schönen Vierbeiner zu haben. Auf mehreren Wiesen stehen Pferde unterschiedlicher Rassen. Vermutlich mehr als Einwohner in dem idyllischen Dorf, das durch die historische Baustruktur geprägt ist. Architektonisch einmalig sind die Wirtschafts- und Stallgebäude aus Feld- und Backsteinen. Auch der Friedhof ist umrahmt von einer gut erhaltenen Mauer, die direkt an die alte Mühle grenzt. Der ehemalige Stall wird von einem Bauern als Lagerhalle genutzt.

Als Postzustellerin überall bekannt

Unmittelbar daneben wohnt Bärbel Hövelmann. Sie kam 1965 als Kind mit ihren Eltern nach Keffenbrink und fühlt sich bis heute überaus wohl in dem kleinen Dorf. „Wir verstehen uns alle super hier in unserer Ecke. Das ist gut und wichtig für die Nachbarschaft“, erzählt die Mutter dreier erwachsener Kinder, die inzwischen allein lebt. Als junge Frau arbeitete sie in der Kuhstallanlage und sattelte später eher per Zufall zur Post um. Seit 1990 flitzt sie mit dem gelben Auto in der Gegend herum und stellt die Post zu, kennt die Leute gut.

Mit dem Auto ist die technikbegeisterte Frau deutschlandweit, sogar bis nach Österreich, gern unterwegs. Und dann hört sie während der Fahrt Schlager und studiert Texte ein. Denn sie liebt Musik und tritt in ihrer Freizeit auch mal als Andrea-Berg-Double auf. Ein schönes Hobby, mit dem sie anderen Leuten zum Beispiel auf Familienfeiern viel Freude bereitet. Gestartet ist sie vor vielen Jahren in der alten Schmiede im Ort. Dort haben die Einwohner kleine Dorffeste, Faschingspartys oder Herrentagesfeiern organisiert. „Ich lebe gerne hier, im Sommer ist es am schönsten“, bekräftigt Bärbel Hövelmann. Sicherlich tragen ihr schön gepflegter Garten und der Pool dazu bei.

Eine Leidenschaft für Garten und ein schönes Umfeld hat auch Hans-Joachim Schult. Wie gerne hätte er das noch viele Jahre mit seiner Frau gemeinsam geteilt. Aber sie ist nach langer schwerer Krankheit vor zwei Jahren verstorben. Mit feuchten Augen und großer Dankbarkeit berichtet er vom Wünschewagen, der seiner Frau einen letzten Konzertbesuch auf Usedom erfüllt hat. „Ich bin einfach immer noch sehr dankbar für die große Überraschung. Das war das Größte, was ich erlebt habe. Und ich möchte das viele davon wissen und vielleicht auch mal den Wünschewagen in Anspruch nehmen können, die in ähnlicher Situation sind.“

Historisches Keffenbrink Keffenbrink ist ein Ortsteil der Gemeinde Grammendorf. 1291 als „Bousdorf“ erstmals urkundlich erwähnt im Zusammenhang einer Grenzbeschreibung für das benachbarte Grammendorf durch Wizlaw II, Fürst zu Rügen und dessen Sohn Wizlaw. 1843 wird das Dorf als Vorwerk bezeichnet, es besaß 13 Häuser und 185 Einwohner, es gehörte zum Nehringer Kirchenspiel, Besitzer war Schoultz von Ascheraden. 1854 übernimmt der Rittmeister a. D. von Keffenbrink Bauersdorf, sein Erbe. Seit dieser Zeit trägt der Ort seinen Namen.

Der gebürtige Gransebiether hat seine Frau Heidrun 1972 nach der Armeezeit auf einem Betriebsfest kennengelernt. Das junge Paar zog in das Elternhaus seiner Frau, eine Tochter und ein Sohn machten das Familienglück perfekt. Die Kinder gingen in Grammendorf in Kindergarten und Schule. Hansi, wie Hans-Jürgen Schult von allen genannt wird, kann sich noch gut an das bewohnte Schloss erinnern. „Vorm Schloss hatte jeder einen Schuppen. Im Wirtschaftsgebäude daneben war der Konsum und im Park war früher eine Baracke, da war der Kindergarten drin. Und was hatten wir für einen schönen Sportplatz hier. Der beste in der ganzen Gegend. Die Grammendorfer haben hier Fußball gespielt.“ Aber nach dem Lagern von Rüben war der Sportplatz durch die Traktoren ruiniert und das Ende des Freizeitsports in Keffenbrink besiegelt. Und es gab auch einen Saal im Ort. Dort wurde sogar noch die Jugendweihe vom Sohn gefeiert. Später wurde daraus eine Werkstatt für Behinderte, die für eine Schuhfabrik arbeitete.

Im Garten abschalten

Hans-Jürgen Schult ist längst Rentner und genießt sein Anwesen. „Wenn ich im Garten bin, schalte ich total ab.“ Schöne Blumen gibt es. Viele davon sind für das Grab seiner Frau bestimmt. Der 69-Jährige hat eine sehr verständnisvolle Lebenspartnerin gefunden, die ihn bei der Trauerarbeit unterstützt. Und sie haben die gleiche Leidenschaft für den Garten. Er ist dankbar dafür, das er nicht allein ist und trotzdem ist seine geliebte Heidrun im Alltag in Gedanken immer bei ihm.

Wie die Einwohner gehören viele Bäume – beispielsweise in der wunderschönen Lindenallee – zu Keffenbrink. Einem kleinen Dorf mit viel Historie, deren Bäume sicher ebenfalls Geschichten erzählen würden, wenn sie könnten.

