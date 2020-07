Kehrmaschine entlastet Zarrendorfs Anwohner

Zarrendorf

Seit dieser Woche entlastet eine Kehrmaschine das Leben der Anwohner in Zarrendorf. Zunächst wird sie – als Testlauf – zwei Mal pro Jahr für Sauberkeit auf dem Bürgersteig und im Rinnstein in der Bahnhofstraße und in der Kirchstraße sorgen.

Die Bürger sollen durch diesen kostenlosen Service, dessen Kosten die Gemeinde übernimmt, nicht nur entlastet, sondern auch geschützt werden, begründet Bürgermeister Christian Röver den Entschluss, einen Vertrag mit einer professionellen Reinigungsfirma geschlossen zu haben. „Den Bürgersteig fegen, ist noch zumutbar. Aber es ist höchst gefährlich, an der viel befahrenen Straße auch noch zusätzlich den Rinnsteig zu reinigen.“ Er selbst mache das am liebsten an Sonntagen, wenn der Verkehr nicht so stark ist.

Kosten und Nutzen werden nun geprüft

Die Kehrmaschine soll vor allem dafür sorgen, dass das gröbste Unkraut vernichtet wird. Seit dem Jahr 2004 sind die Bürger Zarrendorfs dazu verpflichtet, die Abschnitte vor ihren Häusern sauber zu halten.

Da die regelmäßige Anmietung der Kehrmaschine allerdings nicht gerade günstig ist, möchte der Bürgermeister während des Testlaufs in den kommenden zwölf Monaten zunächst prüfen, ob Kosten und Nutzen zueinander im Verhältnis stehen. Der Zweck wäre seiner Meinung nach erfüllt, wenn wenigstens das lästige Unkraut vernichtet wird und das Ortsbild nicht mehr trübt.

Von Carolin Riemer