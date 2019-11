Grammendorf

Schock für eine Grammendorferin: Auf ihren Kater wurde am Freitag geschossen. Sie erstattete Anzeige bei der Polizei.

Am Freitag, dem 22. November, war ihr Kater am Nachmittag im Freien unterwegs. Als er gegen 19.30 Uhr wieder nach Hause kam, verhielt er sich merkwürdig – verkroch sich. Zunächst dachte sich die 49-Jährige noch nichts dabei. Als der Kater sich am nächsten Tag aber noch immer verkrochen hatte, untersuchte sie das Tier und stellte eine Verletzung fest.

Kater Tom musste in Tierklinik behandelt werden

Daraufhin suchte die Grammendorferin mit dem Kater eine Tierärztin auf. Diese stellte dann fest, dass es sich um eine Schussverletzung handelte und auch, dass sich das Projektil noch in der Wunde befand. Der Kater musste in der Tierklinik in Greifswald weiterbehandelt werden.

Die Halterin des Katers wandte sich daraufhin an die Polizei, die eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz aufnahm. Laut Aussage der Grammendorferin kam es in der Vergangenheit wohl vermehrt zu Angriffen auf Katzen. Entsprechende Anzeigen liegen der Polizei jedoch nicht vor.

Von Anja Krüger