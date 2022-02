Greifswald

2018 entschied der damalige Kultusminister Mathias Brodkorb (SPD) für den Neubau eines Landesarchivs in Greifswald. Konkurrent Stralsund war aus dem Rennen. Dass vier Jahre später eine Grundsteinlegung erfolgt, ist nicht zu erwarten. Denn es ist nicht klar, was genau direkt neben dem 2021 fertiggestellten Stadtarchiv entstehen soll. 2020 stieg der dritte vorgesehene Bau-Partner, die Nordkirche, aus. Sie will für ihr pommersches Archiv ein Haus am Karl-Marx-Platz nutzen.

„Für den Neubau des Landesarchivs „An den Wurthen“ werden noch Abstimmungen zwischen dem Landesamt für Kultur und Denkmalpflege und der Stadt Greifswald geführt“, sagt ein Sprecher des für den Bau zuständigen Finanzministeriums auf OZ-Nachfrage. „Erst nach deren Abschluss können die Planungen für einen Neubau vorangetrieben werden“.

Tempo macht Schwerin offenbar nicht. Im Oktober letzten Jahres hieß es: „Die Abstimmungen zwischen der Stadt und dem Land laufen, sind im Moment aber noch nicht in allen Punkten abgeschlossen, so dass mit der eigentlichen Planung des Gebäudes noch nicht begonnen werden konnte.“ Wirklich passiert ist offenbar seit Oktober nichts.

„Das letzte Gespräch zum Landesarchiv fand im Februar 2021 statt“, informiert Greifswalds Stadtsprecherin Andrea Reimann. „Wir sind jederzeit bereit, die Gespräche fortzusetzen.“

Ein Blick zurück: Vor zehn Jahren forderten Greifswalder Politiker erstmals den Neubau eines Landarchivs in der Universitätsstadt an. Ab 2014 verhandelte Greifswalds Bausenator Jörg Hochheim (beide CDU) vergeblich über ein gemeinsames Gebäude von Landes- und Stadtarchiv. Der gerade gewählte Greifswalder OB Stefan Fassbinder (Grüne) sicherte 2015 zu, sich dem Archivbau sofort zu widmen, 2016 erfolgte das grundsätzliche Bekenntnis des Landes zum Neubau. Die Zeit drängt, die Kaserne am Nexöplatz, war von Anfang an für die Aufbewahrung des pommerschen Gedächtnisses ungeeignet. Das Schriftgut ist stark gefährdet.

Von Eckhard Oberdörfer