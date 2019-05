Grimmen

Ohne Führerschein, dafür mit 1,22 Promille ist am Mittwoch der Fahrer eines Rover in Grimmen gestoppt worden. Der 24-Jährige war gegen 14.30 Uhr in der Carl-von-Ossietzky-Straße von Beamten des Polizeireviers Grimmen kontrolliert worden, die sofort eine Alkoholfahne bei dem Mann bemerkten und ihn pusten ließen.

Mann musste Blut abgeben

Die Weiterfahrt wurde ihm natürlich untersagt, ihm wurde zudem von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. Jetzt muss er sich entsprechend verantworten, wie die Polizeidirektion Stralsund jetzt mitteilte.

Thomas Pult