Miltzow

In Griebenow geht fast nichts, ähnlich ist es in Elmenhorst, Abtshagen, Brandshagen und Reinberg – telefonieren per Handy ist Glücksache. 16450 Einträge gab es bis Mittwoch auf der von der Landes-CDU initiierten App zur Funklochsuche. Die Leute sollten dort melden, wenn sie keinen Empfang mit dem Handy haben. Und diese fünf Orte im Raum Grimmen gehören zu den meist genannten, bilden große rote Flecken auf der Karte.

Vincent Kokert, Vorsitzender der Christdemokraten Mecklenburg-Vorpommern, sowie Mitarbeiter der Firma P3 Communications GmbH, haben sich in dieser Woche im Funkmesswagen auf den Weg gemacht, um die Meldungen zu überprüfen und verlässliche Daten nachzuweisen.

Christoph Dragheim von der Genussmanufaktur in Griebenow und Vincent Kokert, CDU-Landeschef, auf der suche nach Netz, damit bargeldloses Bezahlen möglich wird. Quelle: CDU

Funknetz mehr als löchrig

„Alle Bereiche, in denen dramatisch wenig Netz gemeldet wurde, fahren wir ab“, sagte Michel Burgmer vom Messunternehmen. Erste Erkenntnisse: Die roten Flecken sind echt, es gibt viele Orte, an denen das Funknetz mehr als löchrig ist. In Griebenow zum Beispiel muss Christoph Dragheim von der Genussmanufaktur sein Geschäft verlassen, falls ein Kunde per Karte zahlen will. „Er hat dort einfach keinen Anschluss ans Netz, muss auf die grüne Wiese und dort suchen, bis das bargeldlose Bezahlen schließlich mit Glück irgendwann klappt“, berichtet Kokert.

Martina Liedtke, CDU-Politikerin aus Tremt in Sundhagen erzählt, dass ihr Telefonat auf dem Weg im Auto aus Richtung Greifswald nach Miltzow kommend dreimal unterbrochen wurde – unter anderem bei Kirchdorf und in Reinberg. „Das es auch in Reinberg nicht funktioniert, hat mich überrascht“, sagt sie. Wenn die Gemeindevertreterin zu Hause in Tremt telefonieren will, geht sie auf dem Dachboden. Dort sei der Empfang einigermaßen.

Und auch Sundhagens Bürgermeister Helmut Krüger erzählt, dass er mit seinem Unternehmen – einer Tankstelle mit Autowerkstatt - am Standort Miltzow zwar guten Empfang habe, sein Hol- und Bringedienst, besonders auf der Bundesstraße 105 zwischen Brandshagen und Greifswald oft nicht erreichbar ist. „Telefonische Abstimmungen sind so nicht möglich, das ist für uns Unternehmer schädlich“, sagt er.

Von links: Vincent Kokert (CDU-Fraktionschef im Landtag), Helmut Krüger (Bürgermeister Sundhagen, CDU), Dan Radu (Messtechniker der Firma "P3 communication") und Martina Liedtke (CDU-Politikerin aus Sundhagen) Quelle: Alexander Mueller

Datenbank nächste Woche fertig

Eine valide Datenbank über die Funklöchern soll bis Ende nächster Woche für das gesamte Land erstellt und vollständig sein, informiert Peter Sievering von P3 Communications. Aber mit einer Übersicht über Löcher im Funknetz ist noch niemanden geholfen. Das weiß auch Vincent Kokert und erklärt, wie es weiter gehen kann: „Auf dieser Grundlage kann jede Gemeinde einen Antrag auf einen kleinen Funkturm stellen. Bis zehn Meter hoch sollen diese Türme sein, jeweils zwischen 35- bis 40000 Euro kosten, jeweils etwa zehn Quadratkilometer abdecken und mit 90 Prozent vom Land gefördert werden. 50 Millionen Euro stehen dafür bereit“, informiert er.

Der Vorteil für die Gemeinden liegt für Kokert auf der Hand: Sie könnten so die Infrastruktur in ihrer Gemeinde selbst in die Hand nehmen und später mit diesen Funktürmen sogar Einnahmen generieren. Ein solches Modell laufe bereits erfolgreich in Bayern.

Verantwortung auf Kommunen abwälzen

Bürgermeister Helmut Krüger ist skeptisch: „Das ist nicht eine originäre Aufgabe der Gemeinden“, sagt er und sieht die Verantwortung auf die Kommunen abgewälzt. „ Ich habe aber die Hoffnung aufgeben, dass dieses Problem vom Bund gelöst wird. Der Blick von Berlin auf den ländlichen Raum wird nicht besser“, entgegnet Kokert.

Deshalb denkt er, dass der Druck von Einwohnern, Unternehmen und Touristen hierzulande irgendwann so groß werde, dass Gemeinden diesen Schritt gehen werden. Martina Liedtke sieht es ebenso. „Funknetz und Breitband sind so wichtig für unsere neue Schule, die wir bauen werden, für die Firmen, Familien und Urlauber“, sagt sie.

Messwagen drei Tage unterwegs

Drei Tage ist der Funkmesswagen insgesamt durchs Land unterwegs. Unscheinbar – ein Pkw mit drei kleinen Antennen auf dem Dach, mit einem Laptop und mit dem Messgerät im Kofferraum. Die Firma P3 Communications ist mit ähnlichen Messungen in mehr als 70 Ländern weltweit unterwegs, kann Daten aller Netzbetreiber erfassen.

Mehr zum Ausbau des Mobilfunks in MV lesen Sie hier

Almut Jaekel