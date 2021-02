Keine Masken, kein Abstand: Kritik nach AfD-Veranstaltung in Grimmen

Grimmen

Beim Parteitag der Alternative für Deutschland (AfD) am Sonnabend in Grimmen (Vorpommern-Rügen) soll es zu massiven Verstößen gegen die Corona-Landesverordnung gekommen sein. So ist in Fernsehaufnahmen zu sehen, dass viele der Anwesenden im Kulturhaus keine Masken tragen und es sogar darauf hingewiesen wird, dass keine Maskenpflicht gilt. Die Stadt Grimmen hat den Vorfall nun den Ordnungsbehörden des Landkreises gemeldet.

„Natürlich ärgert uns so was“, sagt Stadtsprecher Thorsten Erdmann. Im Vorfeld sei ein Mietvertrag abgeschlossen worden, in dem explizit auch auf die Corona-Landesverordnung hingewiesen worden sei. Aus dieser gehe unter anderem hervor, dass beim Verlassen des Platzes eine Maske getragen werden muss. „Da erwarten wir, dass das auch eingehalten wird.“ Er betont: Für die Einhaltung der Regeln sei aber der Veranstalter verantwortlich.

Ordner dokumentiert Verstöße

Die Stadt selbst habe zwei Ordner eingesetzt – schließlich habe eine solche Veranstaltung eine gewisse Brisanz. „Die Ordner, die durch die Stadt eingesetzt wurden, haben festgestellt, dass sich Teilnehmer, die sich im Saal bewegt haben, keine Masken getragen haben“, sagt Erdmann. Auch in den Pausen hätten sich viele ohne Maske und Abstand in Gruppen aufgehalten.

„Wir haben das Ganze dokumentiert und an die Gesundheitsbehörde des Landkreises weitergeleitet.“ Wie es nun weitergehe, entscheide der Landkreis. Medienberichten zufolge habe dieser bereits angekündigt, den Veranstalter anzuhören und gegebenenfalls ein Verfahren zu eröffnen.

Polizei verzeichnet keine Verstöße

Auch die Polizei war am Sonnabend vor Ort – allerdings nur vor dem Gebäude. „Wir waren zum Schutz der Veranstaltung eingesetzt und außerhalb des Gebäudes präsent. Unsere Aufgabe war es, Störungen abzuwehren“, sagt Stefanie Peter, Sprecherin der Polizeiinspektion in Stralsund. Vereinzelt seien Teilnehmer der Veranstaltung – etwa zum Rauchen – aus dem Gebäude gekommen.

Dort habe es allerdings keine Verstöße gegen die Corona-Verordnung gegeben. „Auch ansonsten ist es völlig ruhig geblieben.“ Über Verstöße im Gebäude sei die Polizei nicht informiert worden. „Wir wären nur in das Gebäude gegangen, wenn wir entsprechende Hinweise gehabt hätten, dass da ein Handeln notwendig ist“, so Peter.

Holm knapp gewählt

Veranstalter René Kruschewski, Sprecher des AfD-Kreisverbandes Vorpommern-Rügen, wollte eine telefonische Anfrage am Dienstagnachmittag nicht beantworten. Auch eine Anfrage per E-Mail blieb bisher unbeantwortet. Mit knappem Ergebnis sicherte sich der AfD-Landeschef Leif-Erik Holm am Sonnabend die Direktkandidatur im Wahlkreis Vorpommern-Rügen/Vorpommern-Greifswald für die Bundestagswahl. Holm setzte sich mit 51 zu 49 Stimmen gegen Dario Seifert durch.

Von Katharina Ahlers