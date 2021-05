Die Maskenpflicht in den Innenstädten von Vorpommern-Rügen ist gefallen. Dank der niedrigen Inzidenz in ganz MV hat Landrat Stefan Kerth (SPD) die Schutzmaßnahme am Freitag widerrufen. Die Änderung tritt jedoch nicht sofort in Kraft: Ab wann die Lockerung gilt und was beachtet werden muss.