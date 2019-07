Grimmen

Ben Jegutzki (12) ist ein passionierter Fußballspieler. Viele Stunden der Woche verbringt der Trebelstädter auf dem Bolzplatz. Mindestens zwei Mal in der Woche geht es so zum Training nach Stralsund. Seit einigen Jahren spielt er nämlich in der Jugend des TSV 1860 Stralsund. Und selbst in den Sommerferien, wo der allgemeine Trainingsbetrieb in seinem Verein ruht, will der Grimmener weiterhin nicht auf Fußball verzichten. In dieser Woche nimmt er mit seinem Bruder am Fußball-Camp des FC Hansa Rostock teil. „Irgendwann vielleicht mal bei Hansa spielen, wäre ein Traum“, sagt er. Damit es mit diesem Ziel klappt, wird weiter fleißig trainiert. Und noch eine Veränderung wartet in wenigen Tagen auf Ben Jegutzki. Zum neuen Schuljahr wechselt der Trebelstädter aufs Grimmener Gymnasium.

Raik Mielke