Grimmen

“Grimmen ist eine kleine, sehr saubere und schöne Stadt. Für uns ist Grimmen ein Paradies“, übermittelte Dolmetscherin Nina das Fazit der weißrussischen Kinder von ihrem 14-tägigen Besuch in der Trebelstadt.

Mit einem sehr stimmungsvollen Programm, bestehend aus Tanz und Gesang, verabschiedeten sich die 36 Kinder aus der weißrussischen Stadt Dobrusch von ihren deutschen Gastgebern. Zwei Wochen lang hatten sie Gelegenheit, sich in Grimmen zu erholen und bei diversen Ausflügen unvergessliche Erinnerungen zu sammeln.

Zum Hintergrund: Seit 1990 engagieren sich Mitglieder des Tschernobyl-Vereins und unterstützen damit Kinder im Katastrophengebiet. Seit vielen Jahren arbeitet der Verein so mit einer Schule in Dobrusch zusammen. Auch heute, 33 Jahre nach dem Reaktorunglück, haben die Menschen mit den Spätfolgen zu kämpfen. „Schilddrüsenkrebs, Leukämie, Sehschwächen und Konzentrationsstörungen kommen noch immer überdurchschnittlich oft vor“, erklärt Martin Scheitor von der Tschernobyl-Hilfe.

In diesem Jahr wurden erstmals gezielt Kinder aus sozial-schwachen Familien, Halb- oder gar Vollwaisen ausgewählt, die Reise nach Grimmen anzutreten. „Wir wurden hier erneut mit so viel Liebe empfangen und begleitet. Dafür möchten wir uns von tiefstem Herzen bedanken“, richtete Dolmetscherin Nina emotionale und dankbare Worte an alle Helfer und Sponsoren aus der Trebelstadt.

Raik Mielke