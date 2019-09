Abtshagen

Die Kinder vom SV Abtshagen bewiesen in der vergangenen Woche Sportsgeist und legten das Abtshäger Sportabzeichen ab. 32 Kinder im Alter von drei bis elf Jahren waren mit Spaß und Ehrgeiz dabei und zeigten ihr Können in den Disziplinen Dreierhopp, Zielwerfen, Bodenturnübungen, Kuscheltierweitwurf und einem Hindernislauf. Den Abschluss bildete ein Rundenlauf, bei dem die jungen Sportler laut angefeuert wurden. Als Belohnung gab es das Abtshäger Sportabzeichen in Bronze, Silber oder sogar Gold. Nach dem Sportfest grillten die Eltern und die Kinder tobten in der Halle.

Von Steffi Becher