Kinder- und Jugendnotdienst in Stralsund: So läuft es seit der Teilung

Da sind sich Jugendamt, Träger und Sozialpädagogen in Vorpommern-Rügen nach zehn Monaten Praxis inzwischen einig: Es war 2019 die richtige Entscheidung, Kinder- und Jugendnotdienst in zwei Einrichtungen zu teilen. Mit der Trennung beider Bereiche war man Vorreiter im Land, allerdings ist die separate Betreuung in anderen Bundesländern längst Alltag.

Der Kindernotdienst, angesiedelt beim Verbund Soziale Projekte (VSP) in der Alten Richtenberger, eröffnete am 1. Juli. Der Jugendnotdienst, weiterhin in der Hand des Internationalen Bundes (IB), hat im August die Arbeit aufgenommen, neu formiert, aber in den bekannten Räumen in der Naumann-Straße.

Hilfe für lütte Butscher

47 Mädchen und Jungen wurden in den zehn Monaten des Bestehens im Kindernotdienst umsorgt und betreut. Die Lütten, die bei einer akuten Kindeswohlgefährdung aus den Familien herausgenommen werden mussten, bleiben manchmal nur eine Nacht, manchmal auch vier Monate. „Das hängt davon ab, ob sie zu ihren Familien zurück können oder ob eine Pflegefamilie oder ein Platz im Betreuten Wohnen gefunden werden muss“, sagt VSP-Chef Jan Peters gegenüber der OZ.

Das Team des Kindernotdienstes in Stralsund. Die Sozialpädagoigen und Erzieher betreuen Notfälle aus dem gesamten Kreis Vorpommern-Rügen. Quelle: Ines Sommer

Sieben Sozialpädagogen und Erzieher, aber auch eine Hauswirtschaftskraft, kümmern sich darum, dass sich die bis zu fünf Kinder von ihren teils traumatischen Erlebnissen erholen können. „Es ist schön zu sehen, wie sie sich hier entwickeln“, freut sich Jan Peters. Eigentlich ist die Einrichtung für Kinder bis 13 ausgelegt, man hatte aber auch schon ältere Kinder an Bord, nämlich dann, wenn kleinere Geschwister dabei waren, so dass beide nicht auseinander gerissen werden mussten.

Jüngster Bewohner: vier Tage altes Baby

Auch an den jüngsten Bewohner erinnern sich die Notdienst-Mitarbeiter gern – ein vier Tage altes Baby. „Die Mutter konnte nach der Entbindung nicht allein ins häusliche Umfeld entlassen werden, auch eine Suchtproblematik spielte eine Rolle.

Das Gute bei uns war, dass die Stralsunderin ihr Kind hier ständig besuchen und auch stillen konnte. So hatte das Baby trotz aller Probleme im Hintergrund gleich die Bindung zur Mama.“ Inzwischen seien Mutter und Kind in eine Wohngruppe gezogen, wo weiterhin Hilfe angeboten wird.

Rettungsanker für Jugendliche in Not

Der Jugendnotdienst ist erste Adresse für Teenies, die aus unterschiedlichsten Gründen zu Hause Probleme haben. Neun Sozialpädagogen und Erzieher können hier bis zu sieben Jugendliche betreuen. Auch eine Hauswirtschaftskraft gehört zum Mitarbeiter-Stab von Bereichsleiterin Ines Littmann-Hinze.

„Wir haben in den ersten vier Monaten dieses Jahres 26 Jugendliche aufgenommen, 13 Mädchen und 13 Jungen. Das Durchschnittsalter lag bei knapp 16 Jahren“, erklärt sie. In 85 Prozent der Fälle machten familiäre Konflikte eine räumliche Trennung vom Elternhaus und damit eine Aufnahme im Jugendnotdienst erforderlich.

Der Jugendnotdienst liegt in den Händen des Internationalen Bundes. Das Haus befindet sich in der Naumann-Straße. Quelle: OZ

„Die Arbeit mit unserem neuen Konzept läuft gut, die Jugendlichen fühlen sich gut aufgehoben, sagen sie uns. Und die Zusammenarbeit mit dem Jugendamt läuft Einzelfall-bezogen und auf Augenhöhe“, findet Ines Littmann-Hinze. Gut sei auf jeden Fall auch der Qualitätszirkel zwischen beiden Notdiensten und dem Jugendamt.

Und wie läuft es unter Corona-Bedingungen im Jugendnotdienst? „Es ist immer wieder aufs Neue eine Herausforderung, die Corona-Schutzmaßnahmen und Kontaktverbote umzusetzen. Für die Jugendlichen ist das Thema Corona einfach nicht greifbar“, sagt die Sozialpädagogin.

Von Ines Sommer