Bremerhagen

Bergfest im Homeland Bremerhagen – das zweite Kindercamp nähert sich dem Ende. Doch am Montag geht es schon mit einer neuen Truppe von 14 Kindern weiter. „Wir hätten locker vier Wochen vollbekommen. Ende April waren schon fast alle Plätze belegt. Aber zu dem Zeitpunkt war ja noch nicht klar, wie und unter welchen Bedingungen alles stattfinden darf“, erklärt Simone Holz, Mitorganisatorin und Betreuerin des Kindercamps.

Wegen der Corona-Lockerungen können die Kinder viele Aktivitäten, Teamarbeiten, Lagerfeuer und Touren gemeinsam erleben. Ohne Smartphones und ohne Geld. „Spätestens am zweiten Tag denkt niemand mehr an sein Handy. Die Zeit im Camp sollen die Kinder unter sich genießen und komplett runterkommen“, betont Holz. Beeinträchtigungen oder Zurückhaltung ist nach dem vergangenen Jahr nicht zu bemerken.

„Die Kinder nehmen schnell und leicht den Kontakt auf und haben richtig Lust und Freude, sich hier frei zu bewegen und andere Kinder kennenzulernen“, so Holz weiter. Der Kontakt zu den Eltern bleibt über die Betreuer bestehen und jeder kriege abends eine Zusammenfassung des Tages.

„Es war nicht ein Tag dabei, wo ich sagen würde, das war nicht cool“

2018 fand das erste Camp im Homeland Bremerhagen statt. Seitdem ist die Nachfrage und damit auch die Anzahl der Campwochen gestiegen. Die Teilnehmeranzahl wurde auf 14 Kinder festgelegt, da mit der Gruppengröße Organisation und Transport zu Ausflügen optimal gelingen. Und die familiäre Atmosphäre bliebe bestehen, durch die sich die Kinder unter sich wohlfühlen. „Wir haben dieses Mal Kinder dabei, die seit dem ersten Camp kommen“, weiß die Betreuerin.

Johann Mast (11) und Liv Seidel (12) sind nicht zum ersten Mal im Kindercamp in Bremerhagen. Quelle: Christin Assmann

So wie Liv Henna Seidel aus Grimmen. Nach dem Segeltörn am Donnerstag erzählt die 12-Jährige: „Wir haben auch mitgerudert und durften sogar Kreise steuern. Und wir hatten ordentlich Wellengang“. Was ihr am meisten gefallen hat, kann Liv nicht eindeutig beantworten. „Das Lagerfeuer war echt cool, das Segeln hat Spaß gemacht – ich kann mich nicht entscheiden“, so die junge Grimmenerin. Dieser Entscheidung möchte sich auch Johann Mast verwehren. „Es hat alles Spaß gemacht. Es war nicht ein Tag dabei, wo ich sagen würde, das war nicht cool“, sagt der 11-Jährige. Der erste Besuch des Kindercamps ist es nicht. Auch als einziger Teilnehmer aus Stralsund fühlt sich der Schüler hier wohl. „Die anderen kommen alle aus den Dörfern hier oder aus Grimmen, aber das macht ja nichts“, sagt Johann.

Zoobesuch, Segeltörn, Lagerfeuer, Bogenschießen, Schatzsuche – alles, was die Region zu bieten hat

Das Programm wurde im Vorfeld geplant und bezieht Attraktivitäten der Region mit ein. „Wir versuchen immer, so viel wie möglich draußen zu machen. Es gibt aber auch eine Variante B, wenn das Wetter mal nicht so mitspielt“, erklärt Holz. Von schlechtem Wetter wurde der Segeltörn verschont. Kurz nachdem die zweite Gruppe den Kutter „Medusa“ verlässt, begann der Regen. „Da haben wir richtig Glück gehabt. Die Kinder finden die Tour immer so toll und das ist so ein putziger Anblick mit den Schwimmwesten“, so Holz weiter.

"Segel los" mit Kapitän Dani verlässt die Truppe den Heimathafen in Stahlbrode Quelle: privat

Zoobesuch, Vogelpark, Sportaktivitäten und auch die Schatzsuche zu berühmten Gebäuden konnten erfolgreich durchgeführt werden. An fünf Stationen galt es für die Kinder in zwei Gruppen, knifflige Fragen zu beantworten, um an die Schatzkarte zu gelangen. „Ziel bei den Aktivitäten ist, etwas Neues mit Spaß zu lernen. Die Schatzsuche ist da ein gutes Beispiel, denn die ist gar nicht so einfach“, erzählt Holz. Jede Minute zählt, denn es wird auf Zeit gespielt. Doch die Verlierer werden am Ende nicht mit leeren Händen dastehen. „Die Gewinner kriegen einen kleinen Obolus extra. Heute war es wirklich spannend. Nur eine Minute Unterschied lag zwischen den zwei Gruppen. Das ist selten so knapp“, weiß die Betreuerin.

Der Schaukasten mit der Karte des Areals steht schon in der Werkstatt. „Da ist noch Technik aus DDR-Zeiten verbaut, das muss in die Moderne geführt werden“. Quelle: Christin Assmann

Nebenbei helfen die Kinder noch an einem größeren Projekt, das Anfang August tatkräftig angepackt wird. Der Naturlehrpfad soll erneuert werden. „Die Schaukästen sind teilweise schon sehr veraltet und äußerlich in die Jahre gekommen. In Abstimmung mit dem Förster wird das Angebot interaktiver und moderner“, berichtet Holz. Der Schaukasten am Eingang wurde bereits abgenommen und auch das Schild soll renoviert werden. „Die Karte wird erneuert und mit LEDs und einem QR-Code versehen. Dann können die Besucher eine Führung mitmachen“, so Holz weiter. Neben dem großen Spielplatz gebe es für Familien und Besucher viel zu entdecken. „Es ist wichtig, ein erlebbares Angebot in der Natur beizubehalten. Denn es ist immer noch was anderes, einen Baum zu sehen, zu riechen und zu fühlen“, weiß Holz.

Nicht nur den Kindern scheint es in Bremerhagen zu gefallen. „Die Eltern haben schon nachgefragt, wann es mal ein Camp für die Eltern gibt“, erzählt Holz lachend. Dazu will sich der Verein noch was einfallen lassen. Nach den Camps gibt es einen Termin, zu dem auch Erwachsene und Familien eingeladen werden. „Am 31. Juli findet hier ein Flohmarkt statt. Da kann jedermann alles zum Verkauf anbieten oder zum Schnökern und Kaffeetrinken vorbeikommen“, sagt Simone Holz.

Von Christin Assmann