Grimmen

Da möchte man doch noch einmal Kind sein: Am Wochenende wird es bunt in Grimmen und Umgebung.

Das größte Fest für die jüngsten Einheimischen findet am Sonnabend ab 10 Uhr im Stadtpark Grimmen vor dem Tierpark statt. Zum Auftakt unterhält der Verein der Rostocker Behindertenhilfe mit seinem Kinderzirkus die Gäste. Höhepunkt ist auch in diesem Jahr das große Nudelessen mit Bürgermeister Benno Rüster. Das Stadtoberhaupt schwingt ab 11.30 Uhr die große Kelle und serviert Nudeln mit Tomatensoße. Schausteller und Händlern präsentieren sich und die Kinder können an etlichen Ständen basteln, malen und mit dem Rasentraktor fahren. Für Mutige stehen am Ufer des Schwanenteiches Kanus bereit. Die Absicherung der Bootstouren übernehmen die Rettungsschwimmer des DRK. Wer Lust hat, kann auch durch den Tierpark bummeln und den Tierpflegern beim Füttern der Tiere zuschauen. Das Fest endet gegen 17 Uhr.

Ein zünftiges Kinder- und Parkfest mit heimeligem Sommermarkt und einer Schlagerparty am Abend wird am Sonnabend in Griebenow gefeiert. Dazu laden der Schlossverein sowie die Feuerwehrkameradschaft des Ortes ein. Los geht es um 10 Uhr vor dem Griebenower Schloss. Die Gäste können sich auf eine Tombola und ein Programm freuen, das unter anderem von Schülern der Grundschule Süderholz gestaltet wird. Musikalisch wird es um 11 Uhr, wenn die junge Schlagersängerin Nicci Sanders aus Görlitz unter anderem ihren neuen Song „Wenn ein Engel vom Himmel fällt“ präsentiert.

Für Spaß und Unterhaltung der jungen Gäste sorgen bis 17 Uhr unter anderem der Angelverein am Schlossparkteich, die Kameraden des Löschzuges Süderholz sowie eine Bastelstraße. Zauberhaft und lustig wird es, wenn Holger Pautz, alias Hollino seine Show startet. Um 20 Uhr startet dann die Schlagerparty mit Torsten Dittmann.

In Papenhagen, auf der Festwiese am Hof Ringenberg, stehen am Sonnabend ab 14 Uhr für die jüngsten Gäste eine Hüpfburg und Sport- und Wettspiele auf dem Programm. Die Feuerwehr Papenhagen lädt zu Wasserspielen ein. Als Besonderheit können die Gäste in einem mit Stroh ausgepolsterten Anhänger, auf dem sonst Kühe transportiert werden, zu einer Kuhweide fahren und das Leben der Nutztiere besser kennenlernen.

Auch die Gemeinde Wittenhagen feiert am Sonntag Kindertag. Los geht es um 14 Uhr auf dem Sportplatz in Abtshagen. Spiele, Ponyreiten, eine Fahrt mit der Feuerwehr und ein Flohmarkt stehen auf dem Programm. Highlight des Nachmittags ist die Märchenaufführung um 16.15 Uhr.

Anja Krüger und Carolin Riemer