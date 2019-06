Grimmen

Mayra Kieschnick ist sieben Jahre alt und malt seelenruhig einen kunterbunten Schmetterling. Um sie herum herrscht der übliche Trubel einer großen Kindertagsparty: Gut gelaunte junge Menschen springen über Hüpfburgen, fahren mit einer kleinen Lok durch den Grimmener Park, essen Eis, Nudeln und Zuckerwatte oder treiben in riesigen Bällen über einen Pool. Viele fahren auch mit einem Kanu über den Schwanenteich.

Mayra aber malt und erzählt dabei, was sie sich von den Erwachsenen wünscht: „Dass sie mehr experimentieren, damit es auf der Welt nicht immer wärmer wird. Und sie sollen Experimente machen, damit es nicht mehr so viel Plastik gibt.“ Wenn Mayra erwachsen ist, möchte sie selbst experimentieren und auf die Umwelt aufpassen. Dass es der Umwelt gar nicht gut geht, hat sie im Fernsehen gesehen.

Aileen (7): Es soll allen Tieren auf der Welt gut gehen

Auch Aileen Pellnie (7) macht sich irgendwie Sorgen. Das Mädchen wünscht sich von Herzen ein Meerschweinchen. Aber auch etwas anderes beschäftigt sie: „Dass es allen Tieren auf der Welt gut geht.“ Es sind Wünsche, die Alicja Erdmann (61) fast Tränen in die Augen treiben. So bescheiden. So schön. Die Oma von vier Enkelkindern liebt die Zeit mit ihren Nachkommen. „Und das große Kinderfest in Grimmen ist wunderbar.“ Ihren Herzenswunsch formuliert sie eindringlich: „Dass meine Kinder und Enkel glücklich sind.“ Und glücklich sind an diesem Tag wohl alle. Für Spiel und Spaß und leckere Mahlzeiten ist gesorgt. Clown Hollino zaubert aus Luftballons bunte Tiere und erzählt, dass er nicht immer ein Clown ist und eigentlich Holger Pautz heißt: „Manchmal bin ich auch Weihnachtsmann, Zauberer, Puppenspieler oder Zirkusdirektor“, sagt der 25-Jährige aus Wackerow und überreicht Elisa-Marie Benter (3) eine blaue Luftballon-Katze.

Die Feuerwehr aus Grimmen und die Wasserwacht vom Deutschen Roten Kreuz laden die Kinder zu feuchtfröhlichen Spielen an Land und auf dem Wasser ein. Das Grimmener Kinderfest ist auch in diesem Jahr ein großer und fröhlicher Erfolg.

In zwei Kanus von der Wasserwacht des Deutschen Roten Kreuzes konnten die Kinder über den Schwanenteich fahren. Quelle: Carolin Riemer

Carolin Riemer