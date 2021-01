Stralsund

Jonglieren mit drei Bällen – nichts für mich, mag sich mancher sagen. Doch da kann Manuela Reim nur energisch widersprechen. „Jeder, der zwei Arme hat und im Kopf frei ist, kann das lernen. Reine Übungssache.“ Und das will uns die Chefin des Kinder- und Jugendzirkus Ostsee-O-lini gemeinsam mit Übungsleiterin Hanna Schlemminger beweisen.

Ostsee-O-lini seit fast 30 Jahren am Ball Der Kinder- und Jugendzirkus Ostsee-O-lini wurde im November 1992 gegründet, trat zuerst unter Flagge der Arbeiterwohlfahrt auf und ist seit 2014 eine Abteilung beim TSV 1860 Stralsund. 50 Mädchen und immer mehr auch Jungen trainieren beim Zirkus. Artistik und Akrobatik in allen Variationen und Farben lernen sie. Dabei werden sie von sieben Trainern und Übungsleitern betreut. Die kleinsten Zirkuskünstler sind vier Jahre alt. Nach oben gibt es keine Grenzen. „Wir haben auch Erwachsene dabei, die zwar nicht auftreten wollen, aber trotzdem Spaß haben an den Zirkusprojekten“, sagt Chefin Manuela Reim. Die Jonglierschule können Sie, liebe Leser, auf Facebook unter Kinder- und Jugendcircus Ostsee 'O' lini vom TSV 1860 Stralsund e.V. verfolgen und jeden Mittwoch ein neues Kapitel aufschlagen. iso

Doch warum haben sie sich ausgerechnet für das Jonglieren entschieden? „Das ist ideal für zu Hause geeignet. Man kann es alleine machen, man braucht nur drei kleine Bälle, hat weiter keinen Materialaufwand und man kann Abstand halten, falls doch ein Zweiter mitmachen will. Ich kann also ganz individuell trainieren, bin auf keine bestimmten Zeiten angewiesen.“

Das Richtige für zu Hause

Die Beiden hatten die Idee, den Menschen in Homeoffice und Homeschooling ein bisschen Abwechslung zu bieten. Und sie wollten, dass „Ostsee-O-lini“ trotz Corona-Zwangspause nicht vergessen wird. „Wir bringen den Leuten das Jonglieren mit drei Bällen bei, wer will, kann das später auch mit fünf Bällen ausprobieren.“ Hmm, das, was sonst 7- bis 8-Jährige kinderleicht vorführen, sollen auch die ungelenken Erwachsenen kapieren und nachmachen? Ich hab da so meine Zweifel.

Die Theorie ist jedenfalls kein Problem. Denn die beiden „Ostsee-O-linis“ haben sich ihr besonderes Fitnessprogramm auf Facebook mit dem Titel „Tutorials zum Jonglieren“ sehr gut überlegt. Jeder Handgriff wird erklärt, einfach, aber idiotensicher. Ohne viel Filmeffekte-Schnickschnack. Jede Woche Mittwoch gibt es einen neuen Teil, so dass man nacheinander alle Schritte lernen kann und zwischendurch genug Zeit zum Üben hat.

Die Kunst des Werfens

„Jonglieren ist die Kunst des Werfens. Und deshalb beginnt unser Video-Kurs mit dem Werfen und Fangen. Je besser man das zielgerichtete Werfen hinbekommt, umso besser kann man fangen. Das geht dann quasi ganz von alleine“, sagt Manuela Reim. Die selbstständige Physiotherapeutin und Trainerin, die ganz früher mal Industriekauffrau auf der Werft gelernt hat, betont, dass man dabei die Auge-Hand-Koordination schult.

Hier das Video zum Werfen und Fangen: https://www.facebook.com/OstseeOlini/videos/240480060788186

OZ-Reporterin probiert es aus

Genau die ist jetzt nicht meine Stärke, denke ich, schnappe mir meinen kleinen Ball (ein Geschenk zum Voltaren-Gel-Kauf, wie passend) und starte mal die Lektion Werfen und Fangen. Erst links, dann rechts, dann beide Hände im Diagonal-Modus einbinden. Gut, das Fangen in Hüfthöhe kann sich schon mal zum Kopf verschieben. Aber je länger man übt, umso besser wird es.

Tipps rund um den Ball

Ostsee-O-Lini bei den Proben vor Corona. Quelle: Privat

Kleiner Tipp: Wer mit den Bällen gar nicht klar kommt, kann auch Tücher verwenden, die kommen nach dem Werfen etwas langsamer runter, weil sie schweben. Man hat mehr Zeit zum Fangen und eine größere Grifffläche. Kennen einige sicher von Kinderturnen oder Herzsportgruppe.

Und wer keine Bälle hat, kann sich in Teil 1 der Ostsee-O-linie-Jonglierschule anschauen und kinderleicht drei Exemplare basteln. Ein Ball sollte jedenfalls um die 100 Gramm wiegen und etwa einen Durchmesser von 26 Zentimetern haben. Und so machen Sie den Ball selbst:

https://www.facebook.com/OstseeOlini/videos/117541490159545

Endlich zum knackigen Po

Motivation für alle Teilnehmer: Man tankt Kraft und Ausdauer. „Der im PC-Zeitalter geschwächte Schultergürtel wird enorm gestärkt, durch das ständige Bücken und Aufheben des runtergefallenen Balls trainiert man den Rumpf. Außerdem bekommt man ein besseres Rhythmusgefühl und eine bessere Konzentrationsfähigkeit. Und die eigene Frustgrenze wird weiter hochgesetzt“, grinst Manuela und verrät schon mal, dass man anfangs auch Muskelkater im Allerwertesten haben kann. Aber: Bücken macht einen knackigen Po, tröstet die Trainerin.

Eine Stunden Jonglieren verbrennt 500 Kalorien

Ein Satz motiviert mich persönlich aber besonders: Wer eine Stunde trainiert, hat 500 Kalorien verbrannt. Dafür müsste man sonst ganz schön weit joggen. Schon allein dieser Gedanke lässt mich zum Jonglierball greifen. Die erste Lektion hab ich intus, mal sehen, wie es weitergeht.

Teilnehmer können sich bei Trainern Rat holen

Während die beiden Trainerinnen Hanna Schlemminger jede Woche ihren neuen Übungsteil an uns weitergeben, sind sie aber auch an Rückmeldungen interessiert. „Die Leute können uns Fotos und Videos schicken. Wir geben dann gern Hinweise oder helfen weiter, wenn es an einer Stelle hapert“, sagt Studentin Hanna, die schon seit 2006 zum Zirkusteam gehört.

Zum Abschluss der Jonglierschule: Flashmob auf’m Markt

Und denken Sie nicht, dass Sie einfach so vor sich hin dallern können. Nein. Die Mädels vom Kinder- und Jugendzirkus wollen am Ende sehen, was wir alle gelernt haben. Und laden zu einem Flashmob auf den Alten Markt ein. „Das müssen wir natürlich dann alles organisieren, wenn Corona vorbei ist. Aber das könnte doch eine tolle Aktion, ein Tag der Freude werden – wie so ein Befreiungsschlag “, stellt sich die Trainerin vor, wie Hunderte Leute eine 1a-Drei-Ball-Jonglage vorführen. Klar, der Kinder- und Jugendzirkus würde sich dann auch mit anderen Elementen da einbringen.

Von Ines Sommer