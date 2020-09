Kirch Baggendorf: 65 Jahre gemeinsam durch dick und dünn gehen

Kirch Baggendorf

Eigentlich wollte Edith Erdmann nie heiraten. Und jetzt, am 7. September, ist es genau 65 Jahre her, dass sie zu ihrem Erwin „Ja“ sagte. Beide können dieses Jubiläum gemeinsam feiern.

Als Flüchtling kam Edith Erdmann 1945 aus Hinterpommern nach Brönkow, dorthin, wo ihr Mann aufgewachsenen war. „Wir hatten nichts außer einem Hemd auf dem Hintern“, erinnert sich die 91-Jährige. In der neuen Heimat lernte sie ihren Erwin kennen. „Das war auf der Straße. Dort, wo sich die Jugendlichen damals getroffen haben“, erzählt die eiserne Braut. 1954 kam Sohn Detlef zur Welt. „ Heiraten wollte ich aber nicht. Ich bin seit meiner Geburt gehbehindert, ein Mensch mit einem Fehler. Das war der Grund“, sagt sie.

Sohn hilft dem Ehepaar

Doch dann machten sich Edith und Erwin eines Tages doch auf zum Standesamt: auf dem Fahrrad. Und weil Edith kein Gewese um diese Hochzeit machen wollte, gibt es auch kaum Erinnerungen. „Auf jeden Fall gab es keine große Feier, vielleicht haben wir noch Kaffee getrunken“, erzählt sie.

Edith und Erwin Erdmann bei ihrer Goldenen Hochzeit. Quelle: Christine Borgwald

„Wir waren arm“ sagt Erwin Erdmann geradeheraus. Nicht einmal eine Waschmaschine hätten sie in den ersten Jahren gehabt, ergänzt seine Frau. „Deshalb durften wir bei unserer Verwandtschaft waschen.“ 13 Jahre nach der Heirat wurde Sohn Olaf geboren, der heute im gleichen Mehrfamilienhaus in Kirch Baggendorf wohnt wie seine Eltern. „Er hilft uns sehr, versorgt die Hühner und den Garten“, erzählt Erwin Erdmann. Das Essen lassen die beiden kommen, die Schwestern vom Pflegedienst unterstützen sie außerdem.

Dank an die Nichten

Später zog die Familie nach Zarrentin. Erwin Erdmann war als Kranfahrer im Agrochemischen Zentrum (ACZ), dann bis 1990 als Lagerarbeiter bei der Kommunalen Wohnungsverwaltung Grimmen beschäftigt. Sie arbeitete jahrelang im Kindergarten in Brönkow und auch in Voigtsdorf. Nach der Wende wurde das Haus in Zarrentin dem ehemaligen Besitzer zurückgegeben. 1991 starb der älteste Sohn mit 36 Jahren. Herztod.

Hochzeitsjubiläen 5 Jahre Hölzerne Hochzeit 10Jahre Rosenhochzeit 25 Jahre Silberhochzeit 30 Jahre Perlenhochzeit 50 Jahre Goldene Hochzeit 60 Jahre Diamantene Hochzeit 65Jahre Eiserne Hochzeit 70 Jahre Gnadenhochzeit 75 Jahre Kronjuwelenhochzeit

Wenn es auch zur eigentlichen Vermählung keine große Feier gab – die Goldene und die Diamantene Hochzeit wurden in Poggendorf ordentlich begangen. Die Eiserne Hochzeit jetzt wird nicht so groß. „Viele sind schon nicht mehr da und außerdem ist Corona, sagt Edith Erdmann. „Unsere Nichten bereiten alles vor, die machen das immer ganz toll. Vielen Dank dafür“, schwärmen die beiden Senioren. Auch für den 90. Geburtstag von Erwin Erdmann, der wenige Tage zuvor anstand, hatten sie eine Kaffeetafel zu Hause organisiert.

Im Sommer gestürzt

Mit dem Hochzeitstanz zum Ehejubiläum wird es in diesem Jahr nichts werden. Edith Erdmann ist Anfang August gestürzt und hat schlimme Prellungen erlitten. Jetzt kann sie gerade einmal ein paar Schritte gehen. „Aber sie kann mich kommandieren“, sagt Erwin Erdmann verschmitzt und man sieht ihm an, dass er das nicht böse meint. „Ich saß ja sowieso schon im Rollstuhl“, erklärt seine Frau, konnte im Haushalt nicht viel machen. Aber jetzt ist es noch schlimmer.“

Das Geheimnis so einer langen Ehe? Erwin und Edith Erdmann sind überzeugt: „Durch dick und dünn gehen und immer aufeinander Rücksicht nehmen“.

Von Almut Jaekel