Kirch Baggendorf: Bei sengender Hitze haben Fische nur wenig Lust 

Kirch Baggendorf

Klärchen meinte es fast zu gut am vergangenen Samstag, als der Angelverein „Sportfischer Trebeltal“ zum traditionellen Familienangeln an den Vereinsteich in Kirch Baggendorf einlud.

Bei der Hitze wollten nur wenige Fische beißen

Zehn Kinder im Alter von vier bis 13 Jahren folgten der Einladung, um mit ihren Eltern, Großeltern oder Verwandten den Versuch zu starten, einen Fisch aus dem Teich zu angeln. Doch selbst die Fische hatten bei der sengenden Hitze nur sehr wenig Elan an den Haken zu gehen. Aber den einen oder anderen Erfolg gab es dann doch zu verzeichnen. Die jüngste Teilnehmerin, Mia Düwel, holte mit der Hilfe ihres Opas acht Fische aus dem Vereinsteich.

Aber es ging an diesem Tage nicht darum, wer die meisten Fische am Angelhaken hat. Es ging einfach um den Spaß an der Sache. Und so gab es für alle Teilnehmer am Ende des hochsommerlichen Angeltages sogar noch kleine Geschenke. Alle Kinder haben Equipment geschenkt bekommen, welches sie beim nächsten Angelausflug mit Sicherheit gebrauchen können. So freuten sich die kleinen Anglerinnen und Angler über eine Stippe. Für die etwas älteren Teilnehmer gab es Haken, Köder und Gummifische.

Für so manchen Teilnehmer wichtige Utensilien. Die Kinder fanden den Tag nämlich total klasse und so mancher möchte schon bald einen eigenen Angelschein ablegen.

Mit etwas Deftigem vom Grill wurde der Tag dann abgerundet.

Von Sportfischer Trebeltal