Kirch Baggendorf: Deshalb gibt es immer mehr Igel, die Hilfe brauchen

Kirch Baggendorf

Vier neue Igelhäuschen konnte Christiane Uecker in ihrer Igelkiste in Kirch Baggendorf jetzt in Empfang nehmen. Und die sind auch bitter nötig – hat die ehrenamtlich arbeitende Frau doch in diesem Jahr bereits 45 pflegebedürftigen Igeln eine Bleibe anbieten müssen. Dabei hat die Hochzeit der Igel in ihrer Igelkiste noch gar nicht begonnen.

„Es werden immer mehr Igel, die ohne Hilfe nicht überleben würden“, sagt Christiane Uecker. Die 45 Tiere aus diesem Jahr waren alles schwer verletzte Tiere. Trimmer, Sensen und Mähroboter, die nachts laufen und die Tiere meist am Rücken regelrecht aufreißen, zählt Christiane zu den größten Feinden der Tiere. Die Stacheln, die die Igel dabei verlieren – die Tiere haben zwischen 6000 und 8000 Stacheln – wachsen übrigens nie wieder nach. Oft würden sich Maden in den Wunden festsetzen, sich Abszesse bilden, Eiter müsse entfernt werden. „Das alles geht nur, weil mein Mann Tierarzt ist und die medizinische Versorgung übernimmt“, sagt die Ehrenamtlerin. Solche Tiere seien dann meist Dauergäste in der Igelkiste.

Kein Tag ohne Igel

Das Igeljahr beginne normalerweise im Juli, wenn die Babys kommen, und ende im Mai, wenn die Winterschläfer in die Natur entlassen werden. Ursprünglich betreute Christiane Uecker in ihrer Igelkiste vor allem den Nachwuchs, der zum Winterschlaf in freier Wildbahn zu klein, zu schwach, zu dünn war. Den päppelt sie auf, bevor die Tiere schlafen können. „In diesem Jahr hatte ich aber noch keinen Tag ohne Igel in der Igelkiste“, sagt sie. Aber eben alles schwer verletzte. Christiane Uecker: „Dabei hätte ich lieber Babys.“

Im ersten Igelkisten-Jahr 2013 waren es 18 kleine Igelkinder, die die Fachfrau betreute, im Jahr darauf bereits 70. Seitdem ist die Anzahl stetig gewachsen. Im vergangenen Igeljahr 2020/21 zählte sie 219 und eben allein von Mai bis jetzt 45 – die Winterschläfer kommen noch. Wer bis Ende Oktober keine 600 Gramm wiegt, muss betreut werden.

Nachwuchs kommt zu spät

Die wachsende Zahl der Igel erklärt sich Christiane Uecker damit, dass einerseits deren Einzugsgebiet größer geworden ist. Igelfreunde kämen mittlerweile von weit her, um Tiere zu retten. Andererseits liege es eben an den vermehrten Verletzungen, die sich die Tiere – meist menschengemacht – zuziehen. „Und die Kleinen werden einfach zu spät geboren“, erklärt Christiane Uecker. Durch die lauen Winter würden die Igel zwischendurch immer wieder aufwachen. Das zehre und verbrauche extrem viel Energie. Dadurch würden sie nach dem Winter viel zu leicht sein. Und die Igeldamen wissen instinktiv, dass Paarung, Trächtigkeit, Geburt und Aufzucht der Jungen ihre Energiereserven weiter extrem angreifen. Christiane Uecker: „Deshalb futtern sie sich erst wieder jede Menge an, bevor sie zur Paarung bereit sind.“ Das verzögere den Nachwuchs, und viele kleine Igel sind im Herbst zu leicht, um über den Winter zu kommen. Und sie alle brauchen geeignete Behausungen, die sie vor Wind und Wetter schützen.

Heiko Statz, Christiane Uecker und Grit Schröder mit vier der neuen Igelhäuser in der Kirch Baggendorfer Igelkiste Quelle: Almut Jaekel

Mitarbeiter Heiko Statz und Grit Schröder, Geschäftsführerin des Strukturfördervereins, brachten jetzt die neuen Igelhäuser vorbei. Entstanden sind sie in der Werkstatt des Vereins. Grit Schröder hat das „Igel-Fieber“ selbst gepackt. In ihrem Garten haben wieder ausgewilderte Igel ein neues Zuhause gefunden. „Schon vor Jahren hatte ich Igelhäuser, gefertigt von Mitarbeitern des Strukturfördervereins, bekommen“, erzählt Christiane Uecker. Das sei damals eine große Überraschung gewesen und ein Dankeschön eines Leyerhofers, der ihr fünf kleine Igelbabys gebracht hatte, die ohne ihre Hilfe nicht überlebt hätten. Der Naturfreund hatte den Bau der Häuser organisiert.

Jetzt hatte Grit Schröder diese Idee aufgegriffen und einfach nur gefragt: „Möchtest du drei oder fünf weitere Häuser?“ Eines wird deshalb in den nächsten Tagen noch nachgeliefert. „Wenn wir im Verein die Zeit, das Material und die Kapazität haben, machen wir das gern“, sagt sie. Diese Igelhäuser bewohnen die Pikser, wenn sie stark genug sind, bis zum ersten Bodenfrost, danach werden sie für den Winterschlaf ins große Igelhaus gebracht. „Ich freue mich so sehr. Ich bin ja generell auf jede Hilfe angewiesen“, sagt Christiane Uecker. Und so sei sie froh, dass trotz Corona und der vielen ausgefallenen Vorträge in Kitas und Schulen zum Thema Igel Futterspenden dennoch die Igelkiste erreicht haben.

Von Almut Jaekel