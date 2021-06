Kirch Baggendorf: Endlich wieder Schwimmausbildung 

Kirch Baggendorf

Das erste Schwimmlager nach der langen Corona-Pause konnte mit Beginn dieser Woche endlich wieder losgehen. Im Freibad von Kirch Baggendorf genießen derzeit 46 Grundschüler aus Grammendorf eine intensive Schwimmausbildung und werden hierbei von fünf Ausbildern der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) betreut.

Die OSTSEE-ZEITUNG schaute bei einer Trainingseinheit vorbei, kam mit Ausbildern und Schwimmanfängern ins Gespräch und erfuhr viel über die Folgen der Pandemie für den Schwimmunterricht.

Keine Angst vorm ersten Sprung ins Wasser

Dienstagmorgen startet der zweite Tag des Schwimmlagers in Kirch Baggendorf. Um neun Uhr kommen die Drittklässler mit einem Bus zum Freibad gefahren und bereiten sich auf den Schwimmunterricht vor. Das bedeutet: Rein in die Badesachen und ab ins kühle Nass. Zuallererst werden die Schüler von den Ausbildern nach ihren Schwimmkenntnissen in Gruppen eingeteilt. Es sind einige Kinder dabei, die bereits sehr gut schwimmen können. Für andere gilt es erst einmal: Das Element Wasser kennenzulernen und die Angst abzulegen.

Für die Schwimmausbilder bedeutet dies, den Kindern viel Vertrauen entgegenzubringen und ihnen zu zeigen, dass sie bei ihnen in sicheren Händen sind. Gleich fällt auf, dass sich keiner der Drittklässler davor sträubt, ins Wasser zu gehen. Jedes Kind ist interessiert und neugierig auf die Zeit, die vor ihnen liegt. Zu Beginn werden zur Wassergewöhnung viele Wasserspiele gespielt. Sie erlernen schnell den Umgang mit dem flüssigen Element und erste Ängste sind schnell überwunden. „Das Schwimmen macht viel Spaß und ich bin froh, dass der Unterricht stattfinden darf“, erzählt die neunjährige Lea.

In Pandemiezeiten ist in Sachen Schwimmausbildung viel verloren gegangen

Dieser Spaß war jedoch bedingt durch Corona eine Zeit lang nicht möglich. Der Vorsitzende der DLRG-Ortsgruppe Grimmen äußert sich zu den Folgen der ausgesetzten Schwimmausbildung. „Das Training hat ganz klar unter der Corona-Pandemie gelitten, denn seit fast zwei Jahren konnten wir nicht an die Ausbildung anknüpfen“, so Habel. „Durch die vielen Auflagen hat man einfach keine Planungssicherheit und es wird immer komplizierter, in diesem Bereich etwas auf die Beine zu stellen. Es ist mir ein persönliches Anliegen, dass wir wieder vorankommen und dass aufgeholt wird, was verloren gegangen ist“, sagt Habel.

Renaldo Hocher ist der Hauptorganisator des Schulschwimmens für die Grundschüler. Quelle: Jasmin Ruttloff

Durch Projekte wie zum Beispiel „MV kann schwimmen“ sollen die verlorenen Schwimmstunden wieder aufgeholt werden. Dies ist ein Projekt, das vom Land gefördert wird. Anmelden können sich Schüler der Grundschulklassen. Der Schwimmkurs erstreckt sich über zwei Wochen in den Sommerferien. Neben „MV kann schwimmen“ und dem Schulschwimmen bietet die Ortsgruppe Grimmen einen Schwimmkurs für diejenigen an, die nicht in dieses Raster fallen. Dieser findet jeden Freitagabend sowie Samstag- und Sonntagmorgen im Freibad der Gemeinde Gransebieth statt. „Doch für diese Schwimmkurse benötigen wir Ausbilder, um für die große Nachfrage gewappnet zu sein“, sagt der Geschäftsführer des Landesverbandes MV, Renaldo Hocher.

„Die Zeit, welche für die Schwimmausbildung investiert werden muss, ist immer die Freizeit der Ausbilder. Daher gestaltet es sich schwierig, Gruppenleiter zu finden“, erzählt Oliver Habel. Trotzdem wünscht sich der Vereinsvorsitzende, dass die Ausbildung der Nichtschwimmer und Schwimmer vorangetrieben wird und nicht wieder zum Stillstand kommen muss.

Von Jasmin Ruttloff