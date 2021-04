Neun von 23 Igel, die Christiane Uecker in ihrer „Igelkiste Kibado“ betreut, haben schon die Näschen aus ihren Häuschen gestreckt. Der Winterschlaf ist so gut wie vorbei. Seit 2013 werden in Kirch Baggendorf schwache, kleine, kranke und verletzte Igel betreut. Wie es für die Fundtiere nach dem Winter weitergeht.